Gazze bir yıldır elektriksiz

Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim'den beri yani bir yıldan fazla süredir elektrik kesintisi yaşanıyor. Gazzeliler, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak alternatiflerle yetinmek zorunda kalıyor. Elektrik, modern yaşamın temel yapı taşlarından biri. İsrail'in savaşın ilk günlerinde Hamas'ı zayıflatma çabası olduğunu söyleyerek elektriği kesmesinin ardından Gazze'de çok az insan elektrik hizmeti alabiliyor.





BÖLGEYE YAKIT DA GİRMİYOR

Bir yıllık elektrik kesintisi, savaşın dayattığı neredeyse her türlü yoksunluğun temelini oluşturuyor. Jeneratör ve güneş enerjisiyle kesintilere karşı önlem alanlar şanslı sayılıyor. Savaşla birlikte İsrail, yeni panellerin gelmesine engel oluyor. Hamas üyeleri kullanır diye bölgeye mazot da sokulmuyor.





TELEFON IŞIĞIYLA İDARE EDİYORLAR

Gazze’deki Filistinliler, odun ateşinde yemek pişirirken, meşalelerle yolda yürüyor. Telefonunu şarj edebilenlerin kimi zaman telefon feneri ile yolda yürüdüğü görülüyor. Geçtiğimiz hafta Savunma Bakanı olan Israel Katz önceki bir konuşmasında, "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli rehineler evlerine dönmeden hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, su verilmeyecek ve hiçbir yakıt tankeri şeride girmeyecek" demişti.















