Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ağaçlandırma' çağrısı yapmıştı: Ankara'da fidanlar Gazze için toprakla buluştu

"Orman yangınlarında orman kahramanlarımız cansiparane bir şekilde alevlerle mücadele ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele etmek, sizin kabiliyetinizin, kapasitenizin yüksek olması elbette çok önemli ve gurur verici ancak asıl başarı orman yangınlarının çıkmamasıdır. Dolayısıyla bugün bu güzel ve özel günde bütün vatandaşlarımıza bu konudaki hassasiyeti ifade etmiş olalım. Elbette bu mücadelelerde şehitlerimiz oldu. Orman teşkilatının 142 şehidini de buradan rahmetle ve minnetle anıyorum. 25 bin orman kahramanı arkadaşımız var. 130 bine yakın gönüllü kardeşimiz var. 27 uçağımız, 105 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız (İHA) var ve dünyada bu konuda orman yangınlarında İHA kullanan 2 ülkeden birisiyiz. Orman yangınlarıyla mücadelenin bir bütün olduğunu buradan da belirtmiş olalım. Yangınlardan hasar gören orman alanlarının bir sonraki yılın sonuna kadar ağaçlandırıldığını da ifade etmek istiyorum. Hasar görmüş herhangi bir alanın tekraren başka herhangi bir amaç için kullanılmadığını belirtmek istiyorum"