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Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'a gidiyor: Gazze için kritik zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'a gidiyor: Gazze için kritik zirve

08:5811/11/2024, Pazartesi
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi turu devam ediyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'ndan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti.


Ortadoğu'da artan tansiyonun düşürülmesi adına, Arap Birliği'nin ortak girişimiyle düzenlenen toplantıya katılacak Erdoğan'ın çok sayıda liderle ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.


Erdoğan Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Azerbaycan'a geçerek İklim Zirvesi'ne katılacak.




#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Riyad

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