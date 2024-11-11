Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'a gidiyor: Gazze için kritik zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi turu devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'ndan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti.