Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi, terör destekli siyasete de yer yoktur. Ülkemizde terörün olmadığı bir iklimi tesis edeceğiz. Bizim asıl mücadelemiz teröristler yanında bunları üstümüze salanlarladır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına 86. vefat yılında Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle yad ederek başladı.
Erdoğan, "Bin yıldır bu toprakların vatanımız olarak kalması için mücadele eden ecdadı, bilhassa kahraman şehit ve gazilerimizi kemali edeple anıyorum." ifadesini kullandı.
Büyük ve güçlü Türkiye hedefini hayata geçirerek ecdada olan minnet borcunu ödemenin gayreti içinde olduklarını belirten Erdoğan, "Hep söylediğimiz gibi Cumhuriyet Türkiye'si bizim bu topraklardaki ilk değil son devletimizdir. Daha önemlisi Türkiye'nin Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Hatay'a uzanan vatan topraklarından ibaret olmadığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bu gerçeğe her yurt dışı seyahatimizde tekrar tekrar şahitlik ediyoruz." diye konuştu.
Erdoğan, Türkiye'nin, gelişen ekonomisi, artan itibarı, güçlenen askeri ve savunma yetenekleri, tarihinin ve kadim değerlerinin rehberliğinde takip ettiği ilkeli dış politikasıyla bölgesinin güven kaynağı olarak bir yıldız gibi parladığını dile getirerek, "Türkiye Yüzyılı ülkümüzün sadece milletimizin fertleri arasında değil gönül coğrafyamızda da beklentilerin çıtasını yükselttiğini görüyoruz. Ülkemize ve milletimize yönelik umutları Allah'ın izni ve yardımıyla boşa çıkarmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
"Gerçek demokrasiyi ülkemizde egemen kıldık"
Erdoğan, milletin takdiriyle 3 Kasım 2002'de başladıkları Türkiye'ye hizmet yolculuğunda 3 Kasım 2024 itibarıyla 22 seneyi geride bıraktıklarını anımsatarak, hükümeti devraldıkları günden bu yana her seneyi bir önceki yıldan daha ileri bir seviyede tamamladıklarını söyledi. Erdoğan, iktidardaki her yeni yaşa daha büyük umutlarla, daha büyük hedeflerle girdiklerini belirterek, şöyle devam etti:
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek yönetimde istikrarın kurumsallaşmasını, kalıcı ve sürekli hale gelmesini sağladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şunu bugün bir kez daha büyük bir gururla söylemek istiyorum. Türkiye, hükümetlerimiz döneminde tartışmasız bütün alanlarda rekordan rekora koşmuş, tarihe altın harflerle yazılacak başarılara imza atmıştır. 2002-2024 arasındaki 22 yıl, Cumhuriyet tarihimizin en parlak, en görkemli hizmet, eser, yatırım ve refah noktasında en velut yılları olarak hafızalara kazınmıştır.
"Rabb'im ömür, milletimiz de onay verdikçe hizmete devam edeceğiz"
Erdoğan, bugünlere kolay gelinmediğini vurgulayarak, "Vesayetin tuzaklarından darbe girişimlerine, teröre kadar nice ihanetlere maruz kaldık. Nice sinsi saldırıyı püskürttük. Tek başına 15 Temmuz gecesinde istiklalimize ve istikbalimize kasteden bir alçak saldırıyı, bir alçak planı, içerideki ve dışarıdaki planlayıcıların başlarına geçirmiş olmamız bile tarihi bir başarıdır. İktidar ve ittifak olarak milletin emanetine sıkı sıkıya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabb'im ömür, milletimiz de onay verdikçe Türkiye'ye ve Türk milletine hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım 2002'den bugüne kadar AK Parti hükümetlerinde görev almış, büyük ve güçlü Türkiye davasına omuz vermiş, ülkenin kalkınması için "taş üstüne taş koymuş" her bir isme de teşekkür etti.
Beraber mücadele ettikleri isimlerden vefat edenler için rahmet dileyen Erdoğan, "Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz ittifakımızdaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'na ve mensuplarına da teşekkürlerimi iletiyorum. Şüphesiz en büyük şükranımız aziz milletimizedir. Hizmetkarı olmaktan daima şeref duyduğumuz necip milletimize bize olan güvenlerinden, bize olan teveccühlerinden dolayı özellikle şükranlarımı sunuyor, Allah razı olsun, Mevla dayanışmamızı ve muhabbetimizi daim eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.
"Önümüzdeki dönem siyasetinin yol haritası olarak bakılmalı"
Erdoğan, son kabine toplantısından bugüne dek yurt içinde ve yurt dışında katıldığı programlara değindi.
Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünün 81 ilde, KKTC'de ve yurt dışı temsilciliklerde coşkuyla kutlandığını belirten Erdoğan, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret ederek TUSAŞ çalışanlarına terör saldırısından dolayı geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ifade etti.
AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki meselelere dair duruşlarını ve fikirlerini kamuoyuyla paylaştıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Grup konuşmamızda detaylıca çizdiğimiz çerçeveye, önümüzdeki dönem siyasetinin yol haritası olarak bakılmalıdır. Cumhuriyet'imizin 101. yılını 85 milyon olarak büyük bir kucaklaşmanın vesilesi haline dönüştürmek arzusundayız. Terörün olmadığı, bölücü örgütün karanlık gölgesinin, siyasetin ve toplumun üzerinden tamamen çekildiği müreffeh, huzurlu ve güvenli bir iklimi ülkemiz genelinde mutlaka tesis ve tahkim edeceğiz."
Partisinin grup toplantısında, Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi terör destekli siyasete de yer olmadığını ifade ettiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:
Bölgede sınırlar kanla, bombalarla, siyasi suikastlarla yeniden çizilmeye çalışılırken, devlet ve millet olarak yola "eski tas eski hamam" devam etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Küresel sistem Soğuk Savaş'tan beri en büyük değişimini yaşarken bizim, gelişmeleri tribünden seyretme gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Ya bu süreci cesur adımlarla bir şekilde kendi lehimize çevireceğiz ya da Allah korusun, istikbalimizi ipotek altına alacak bu sorunlarla karşılaşacağız." diye konuştu.
Erdoğan, bunun önündeki engellerin en başında bölücü terör belasının olduğuna dikkati çekerek, "Uhdemizde bulunan tüm imkan ve araçlardan istifade etmek suretiyle bu terör kamburundan ülkemizi inşallah ebediyen kurtaracağız. Bu konuda hem iktidarımızın hem de partimizin ve Cumhur İttifakı'nın iradesi, azmi, kararlılığı, dayanışması en üst düzeydedir." ifadelerini kullandı.
"Terör örgütünün belediye gücüyle haraç mekanizmaları kurmasına göz yumamayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasi ile şiddetin, sivil siyaset ile terörün aynı kapta bir arada bulunamayacağının altını çizerek, şöyle devam etti:
"Terör karşısında tek bir cümle dahi kuramadıklarını ibretle takip ediyoruz"
Erdoğan, böyle bir tabloya kendileri gibi akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin de rıza göstermeyeceğine, kayıtsız kalamayacağına ve bunu tasvip edemeyeceğine inandığını da belirtti.
Görevden alınan tüm belediyelerde olanın bu olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
Erdoğan, meselenin daha vahim tarafının ise "ülkenin ikinci büyük partisinin dümeni kırılmış gemi misali sürekli sağa-sola savrulması" olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Hukukun üstünlüğü ve milli iradenin hakimiyeti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, milletten sandıkta aldığı yetkiyi millet için kullananlarla hiç kimsenin bir sorunu olamayacağını söyleyerek şöyle devam etti:
Bugüne kadar tüm adımları hukuk, demokrasi, yargı ve mahkeme kararları çerçevesinde attıklarını ifade eden Erdoğan, bundan sonra da "hukukun üstünlüğü ve milli iradenin hakimiyeti" ilkesine göre hareket edeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısından hemen sonra bu sene 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini takdim ettiklerini belirtti.
Erdoğan, yarışmaya katılan 54 ülkeden 94 hafız ve karinin yanı sıra, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenleri de tebrik ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay'ın, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretin oldukça başarılı ve verimli geçtiğini belirterek, "Senegal ile Türkiye arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasını kararlaştırdık. Ortak bildiri dahil imzalanan 5 anlaşmayla ilişkilerimizi ileriye taşıdık." dedi.
Kasım ayının ilk günü İstanbul'da kabul ettikleri Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile istişarelerinin de kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Komşumuz, kardeşimiz, yakın dostumuz olan Irak'la dayanışmamız, terörle mücadele, enerji, ulaştırma ve ticaret başta olmak üzere her alanda güçleniyor. Bugüne kadar en zor zamanında yanında olduğumuz Irak'ı bundan sonra da tüm imkanlarımızla destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, İslam dünyasının en önemli ekonomik ve ticari işbirliği platformu olan İSEDAK'ın 40. Bakanlar Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yaptıklarını anımsatarak, Türkiye'nin, İslam ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini ilerletme çabasında olduğunu, hedeflere ulaşılana kadar da gayretin artırılarak süreceğini söyledi.
Türk dünyasının birlik ve bütünlüğüne büyük önem verdiklerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Gazze ve Lübnan'da devam eden katliama dikkat çektik"
Erdoğan, Kırgızistan'dan sonra, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geçerek Avrupa Siyasi Topluluğunun 5. Zirvesi'ne katıldıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Budapeşte'de aralarında Fransa, Hollanda, Danimarka'nın da olduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerimizin tamamında Gazze ve Lübnan'da devam eden katliama dikkat çektik. Avrupalı dostlarımızın, güncel siyasi gelişmelerin de baskısıyla Türkiye ile ilişkileri ilerletme noktasında çok istekli olduklarını gördüm. Biz de kazan kazan ve karşılıklı saygı temelinde Avrupa Birliği ve ülkeleriyle işbirliğimizi güçlendirmeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Önümüzdeki dönemde bunun yansımalarını göreceğimize inanıyorum."
Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) düzenlediği uluslararası zirvelerin, kadınlarla ilgili çok kritik meselelerin etraflıca irdelenmesini sağladığına dikkati çeken Erdoğan, "Bu sene 6'ncısı tertiplenen zirvenin ana teması, Kadın ve Yapay Zeka idi. Teknolojinin, hayatımızın her alanını kuşattığı günümüzde yapay zekanın mevcut adaletsizlikleri derinleştirmesinin önüne geçilmesi gerektiği anlaşılıyor. KADEM'in böyle güncel bir konuyu gündemine almasını takdirle karşılıyor, zirvenin tekrar tüm kadınlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.
"İkisine de hak ettiği değeri veriyoruz"
Erdoğan, bu sabah Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni binasını hizmete açtıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Kabine Toplantımız öncesinde de Gazi Paşa'nın 1921-1932 yılları arasında Ankara'da ikamet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk resmi konutu da olan Atatürk Müze Köşkü'nün restorasyon sonrası açılışını gerçekleştirdik. Burada bir üzüntümü de ifade etmek isterim, ülkemizde bir kesim, Cumhuriyet'in özüne ve asli kimliğine dönmesinden ciddi manada rahatsızlık duymaktadır. Bizim gardırop Atatürkçüleri ve son dönemde de sosyal medya Atatürkçüleri olarak tarif ettiğimiz bu malum çevreler, imtiyazlarını kaybetmemek uğruna ellerine geçirdikleri her fırsatı istismar ediyorlar. Rahatsızlıklarının sebebini açıkça söylemek yerine saçma sapan ikilikler ihdas ederek Türkiye'nin sembolleri arasında zıtlık çıkarmaya, daha doğru bir ifadeyle, fitne çıkarmaya gayret ediyorlar. Bunun en son örneği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çankaya Köşkü'dür. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından hedef alınan, etrafında 29 insanımızın şehit olduğu gazi bir mekanla, Gazi'nin emaneti olan Çankaya Köşkü'nü karşı karşıya getirmek, nifak tüccarlığından başka bir şey değildir. Külliye, milletin evidir. Köşk ise Gazi Mustafa Kemal'in ve bizden önce görev yapan cumhurbaşkanlarının hatırasının olduğu Cumhuriyet'in anıt yapılarından birisidir. Biz, birini diğeriyle tokuşturmak, birini diğerinin karşısına konumlandırmak yerine her ikisine de hak ettiği değeri veriyoruz, vereceğiz. İşte bugün tüm bu senaryoları yırtıp attığımız bir toplantıyı, Kabine'mizin 28. Toplantısı'nı burada gerçekleştirdik. Çankaya Köşkü'nü de milletin evi ve kıvanç kaynağı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz."
"İhracatımızdaki yükseliş kesintisiz sürüyor"
Son kabine toplantısından bu yana ekonomiyle ilgili sevindirici haberleri arka arkaya aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:
Erdoğan, yılın 8 ayında hizmet ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 artışla toplam 74 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.
Ekim ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 9-10 milyar dolar aralığına kadar gerilemesini öngördüklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"En yüksek turizm gelirine ulaştık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmin, yine bu dönemde başarı hikayesi yazdıkları bir başka alan olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kasım ayını yurt dışı toplantılar bağlamında oldukça yoğun geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, yarın sabah İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi için Riyad'a gideceklerini söyledi.
Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'daki katliamları görüşecekleri bu toplantının hemen ardından salı günü Dünya İklim Eylem Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'ye geçeceklerini belirten Erdoğan, hafta sonu ise G20'nin Rio'da yapılacak Liderler Zirvesi'ne iştirak etmek için Brezilya'ya hareket edeceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.