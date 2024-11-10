Kurtulmuş'tan 'erken seçim olacak mı?' sorusuna flaş açıklama: Erdoğan 2028'e kadar...

"Önümüzdeki dönemde özellikle Orta Doğu siyasetinde Amerika'nın nasıl davranacağı Türk-Amerikan ilişkilerini doğrudan etkileyecektir. Öyle görünüyor ki Trump'ın ilk başkanlık dönemin sonunda ilan ettiği üzere ABD, Orta Doğu'daki mevcudiyetini mümkün olduğu kadar azaltmak ve Uzak Doğu'ya yoğunlaşmak. Amerikalıların karar vermesi gereken temel konulardan birisi, bölgede NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan, uzun yıllar içerisinde ABD ile inişli çıkışlı da olsa önemli ilişkileri bulunan Türkiye ile mi işbirliği yapacaklar, yoksa bölgedeki birtakım terör örgütlerine destek vermeye devam mı edecekler? Bence aramızdaki ilişkiyi belirleyecek olan temel nokta budur. FETÖ ile ilgili olarak endişelerimizin ne kadar yerinde olduğu FETÖ elebaşının ölümünden sonraki görüntülerle ortaya çıkmış oldu. Hala binlerce FETÖ mensubu ABD'de barınabiliyor, rahatlıkla faaliyetlerini yapabiliyorsa bu, Türkiye için birinci derecede güvenlik sorunudur. Amerikalıların bunu ciddiye almaları lazım. Yeni ABD yönetimi, bu konulara dikkat ederse Türkiye, yeni yönetimle çok daha rahat bir ilişki içerisinde olur."