Bakan Fidan Suudi Arabistan'da Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Riyad'da diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.
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