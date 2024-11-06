Bakan Fidan TDT Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bugün TDT Devlet Başkanları 11. Zirvesi'nin yapılacağını ve zirvenin temasının "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik” olacağını ifade etti.