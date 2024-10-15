Bakan Fidan: Avrupa ülkeleri 'ateşkes' kelimesini kabul etmedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Filistin'in Geleceği" konferansında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11 ay önce yapılan ve 43 ülkeden 20 bakanın katıldığı 'İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, söz konusu zirvede Avrupa ülkelerinin bildiride 'ateşkes' kelimesini kabul etmediklerini dile getirdi.
AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Filistin'in Geleceği" konferansında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, 11 ay önce, 43 ülkeden 20 bakanın katıldığı 'İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nda yaşanan durumu "Şunu çok net hatırlıyorum" diyerek anlattı.
'Ateşkes' kelimesini bildiriye yazdırmadılar
'Ateşkes' kelimesini bildiriye yazdırmadılar
Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:
"20 bakan tek bir odada tartışmalara başladık. Bu zirvenin nihai bildirgesi üzerine mutabık kalmaya çalıştık. Biz Avrupa ülkelerinin 'ateşkes' kelimesini kabul etmediklerini gördük. Kimse ateşkes kelimesini bu bildirge üzerinden içine dert etmek istemedi. Her şeyi bir kenara bırakalım, işte başladığımız nokta buydu. Yani savaşın ilk ayında diplomatik tarihçeden bahsederken bunu da söylememiz lazım: Nerede başladık, nerede bitirdik? Malesef bu ateşkes kelimesini bildiri metnine yazdıramadık.
'Çok çaba sarf ettik'
'Çok çaba sarf ettik'
Bugün herkes ateşkes çağrısı yapıyor. İki devletli çözümün fakat bu çok uzun çabalardan sonra ortaya çıkan bir manzara... İlk İslam İşbirliği Toplantısını hatırlıyorum. Şunu öğrendik hep birlikte, bölgedeki ülkeler olarak, bu konuyu artık savunmamız benimsememiz gerektiğini ve birlikte çalışmamız gerektiğine karar verdik. Ve bunu ancak son bir yılda hayata geçirebildik.
'Uluslararası camiayı 3 evrensel başlığı benimsemesi için zorladık'
'Uluslararası camiayı 3 evrensel başlığı benimsemesi için zorladık'
Uluslararası camiayı da belirli diplomatik amaçlar doğrultusunda hareket etmeye ikna edebildik. Uluslararası camiayı,
"insani yardım, ateşkes ve iki devletli çözüm"
gibi bu 3 evrensel başlığı benimsemesi için zorladık. Bizim ev ödevlerimizden bir tanesi bunların kalıcı olarak tesis edilmesi..."
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