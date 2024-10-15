Bakan Fidan: Avrupa ülkeleri 'ateşkes' kelimesini kabul etmedi

"20 bakan tek bir odada tartışmalara başladık. Bu zirvenin nihai bildirgesi üzerine mutabık kalmaya çalıştık. Biz Avrupa ülkelerinin 'ateşkes' kelimesini kabul etmediklerini gördük. Kimse ateşkes kelimesini bu bildirge üzerinden içine dert etmek istemedi. Her şeyi bir kenara bırakalım, işte başladığımız nokta buydu. Yani savaşın ilk ayında diplomatik tarihçeden bahsederken bunu da söylememiz lazım: Nerede başladık, nerede bitirdik? Malesef bu ateşkes kelimesini bildiri metnine yazdıramadık.