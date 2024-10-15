Fuat Oktay panelde gösterdi: İşte İsrail’in hedefindeki harita ve gözünü diktiği topraklarımız

İsrail'in "Vadedilmiş topraklar" hezeyanını gözler önüne seren harita konferansta yayınlandı.
İsrail'in bir çok ülkenin topraklarına göz diktiği "arz-ı mevud" çılgınlığı, AK Part'nin düzenlediği "Filistin'in Geleceği" konferansında gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin konuşmacı olduğu oturumu yöneten ve bir sunum yapan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanı Fuat Oktay, İsrail’in 'Vadedilmiş Topraklar' söylemiyle gözünü diktiği toprakları harita üzerinden gösterdi. İsrail'in 'Arz-ı Mevud' sınırlarını gösteren haritada Türkiye'nin şehirleri de yer alıyor. İsrail'in 1948'den beri Filistin topraklarını nasıl ele geçirdiğini harita ve grafikler üzerinden anlatan Oktay "Üçüncü haritaya baktığımız zaman çok daha kötü bir senaryo var. 'Vadedilmiş Topraklar'ı gösteriyor. Bu da aslında bütün komşu ülkeleri tehdit ediyor. Ürdün ve Türkiye de dahil. Bu savaşın nereye gittiğini buradan görebiliyoruz" dedi.
AK Parti Dış İlişkiler ve İnsan Hakları Başkanlığı'nın Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği "Filistin'in Geleceği Konferansı"nda İsrail'in nasıl durdurlacağı sorusuna da yanıt aranıyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin konuşmacı olduğu oturumu yöneten bir sunum yapan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanı ve TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Fuat Oktay, sorularına geçmeden önce yaptığı sunumda 1800'lü yıllardan 2024 yılına kadar Filistin topraklarında yaşanan işgali ve İsrail'in yayılmacılığını ortaya koydu.
İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Filistin'in geleceğinin ele alındığı konferansın ilk oturumunu, TBMM yönetiyor.
Filistinlerin yaşadığı topraklarının 1947'den sonra adım işgal edildiğini gösteren Oktay, 2020 itibariyle Filistin halkının yüzde 15'lere düştüğünü gösterip,
"2024 itibariyle ne olacak?"
sorusunu yöneltti.
İsrail’in hedefindeki şehirlerimiz
TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca uyardığı İsrail'in
hezeyanına da dikkat çekti.
Oktay, sunumda gösterdiği üçüncü haritada, Türkiye'nin topraklarının da içinde olduğu İsrail’in hedefindeki Arz-ı Mevud sınırları gösterildi. Oktay'ın yansıttığı İsrail'in vadedilmiş topraklar haritası, Türkiye'nin Van, Diyarbakır, Gaziantep ve Adana şehirlerini de kapsıyor.
"Birçok yerde farklı haritalar görürsünüz. Ama bütün toprak Filistinlilere aitti. İkincisi ise Birleşmiş Milletler'in bölme planı. 1947 tarihli. Burada da Filistin topraklarının yüzde 55'inden fazlasının alınıp İsraillilere verildiğini görüyoruz. 1967'ye geldiğimiz zaman Filistin'in sadece yüzde 22'lik toprağının kaldığını görüyoruz. 2020'ye geldiğimizde bu yüzde 15'e düştü, geriye kalan bütün kısımlar İsrail'in işgali altında. Bugün baktığımız zaman İsrail'in sınırları nerede? Filistin'in sınırları nerede? Batı Şeria ve Gazze nerede başlıyor nerde bitiyor? Kimse bilmiyor aslında.
"Vadedilmiş topraklara Ürdün ve Türkiye de dahil"
Üçüncü haritaya baktığımız zaman çok daha kötü bir senaryo var. 'Vadedilmiş Topraklar'ı gösteriyor. Bu da aslında bütün komşu ülkeleri tehdit ediyor. Ürdün ve Türkiye de dahil. Bu savaşın nereye gittiğini buradan görebiliyoruz.
"Kendi ülkelerinde mülteci oldular"
Bu bir yıllık bir savaş değil. Tabi ki zaman zaman gündeme geliyor savaşların sebepleri mantıkları değişebiliyor ama netice aynı. Daha fazla toprağın işgal edilesi, daha fazla acı daha fazla ızdırap Filistin halkı için. Sonuç olarak Filistin halkı tüm bu dönemde, sonunda tüm bu savaşlar sonunda hayatlarını, topraklarını kaybettiler ve mülteci oldular kendi ülkeleri içerisinde. Ve kabul edilemez koşullarda yaşamaya mahkum edildiler. Gelecek umutları olmadan bunu yapıyorlar.
"Batı Şeria'daki durum da kabul edilemez"
Son trajedide bir yıl geçti. Yaklaşık 50 bin Filistinli çoğu kadın ve çocuk katledildi. Bir milyon Filistinli evlerinden edildi. Dayanılmaz koşullar altında Gazze'de yaşamaya mahkum bırakıldılar. Batı Şeria'daki Filistinlilere de saldırılar attı. Batı Şeria'daki durum gerçekten kabul edilemez. Gerçekten çok daha kötü hale gelmiş durumda."
Bölge
dünyanın en büyük çocuk mezarlığına dönüştü"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili
da konferansla ilgili X hesabından paylaşımda bulundu.
Uluslararası desteği arkamıza alarak adil ve barışçıl bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu taahhüt, sevdiklerini, evlerini ve topraklarını kaybeden on binlerce aileye adalet arayışında bizi bir araya getiriyor. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesinden şimdi dünyanın en büyük çocuk mezarlığına dönüşmüş olan bir bölgeye dönüştü. Sivil yaşamlar, özellikle de kadınlar ve çocuklar üzerindeki yük gerçekten yürek parçalayıcıdır.
Filistin için izlenecek yol haritasının tartışıldığı konferans Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak canlı yayınlanıyor.
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