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Bakan Fidan Yunanistan'a gidecek

Bakan Fidan Yunanistan'a gidecek

14:0415/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
DHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Kasım'da Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulunacak. İkili ve heyetler arası görüşmelerde, iki ülke arasındaki iş birliği ve güvenlik konularının ön planda olması bekleniyor.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Kasım'da Atina'yı ziyaret edecek.


Bakan Fidan'ın gerçekleştireceği ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.




#Dışişleri Bakanlığı
#Hakan Fidan
#Yunanistan

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