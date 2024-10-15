Bakan Fidan Yunanistan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Kasım'da Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulunacak. İkili ve heyetler arası görüşmelerde, iki ülke arasındaki iş birliği ve güvenlik konularının ön planda olması bekleniyor.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Kasım'da Atina'yı ziyaret edecek.
Bakan Fidan'ın gerçekleştireceği ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
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