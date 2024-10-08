Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Güneydoğu Avrupa Zirvesi başlıyor: Bakan Fidan Dubrovnik'i ziyaret edecek

Güneydoğu Avrupa Zirvesi başlıyor: Bakan Fidan Dubrovnik'i ziyaret edecek

14:228/10/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nin üçüncü toplantısına katılmak üzere yarın Hırvatistan'ın Dubrovnik kentini ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Fidan'ın zirvede, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine ve uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı bir çözümün tesisine yönelik girişimlere desteğini yinelemesi, diplomatik çözüm için tüm tarafların katılacağı bir müzakere sürecinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlamasına müteakip ilki Ağustos 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ikincisi Şubat 2024'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen zirve, Ukrayna ile bölge ülkelerini liderler düzeyinde bir araya getiriyor.


Hırvatistan ile Ukrayna'nın ev sahipliğindeki üçüncü zirveye, anılan ülke liderlerinin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan'ın devlet ve hükümet başkanı veya dışişleri bakanı düzeyinde katılması öngörülüyor. Ayrıca Avrupa Komisyonunun zirvede temsil edilmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın zirvedeki hitabında, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine ve uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı bir çözümün tesisine yönelik girişimlere desteğini yinelemesi, diplomatik çözüm için tüm tarafların katılacağı bir müzakere sürecinin önemini vurgulaması öngörülüyor.


Bakan Fidan'ın ayrıca zirve kapsamında, Ukrayna'daki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunması planlanıyor.

Türkiye'nin tutumu

Bakan Fidan, çok taraflı düzeyde son olarak İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılmıştı.


Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana ikili ve çok taraflı girişimlerini ve savaşan taraflarla temaslarını sürdürürken hem insani hem de ekonomik boyutlarıyla savaşın etkilerini hafifletmeye yönelik adımlar atıyor.


Savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de Rusya ve Ukrayna taraflarının ilk defa bir araya geldiği toplantılara ev sahipliği yapan Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ile Karadeniz Tahıl Koridoru girişimi kapsamında yaklaşık 33 milyon ton Ukrayna tahılının ihracatına olanak sağlamış, taraflar arasında esirlerin takasına aracılık etmişti.


Türkiye, bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisi için aktif diplomatik rol üstlenmeye devam edecek.




#Dışişleri Bakanlığı
#Dubrovnik
#Güneydoğu Avrupa Zirvesi
#Hakan Fidan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS BAŞVURUSU TARİHİ 2024: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman, tarih açıklandı mı?