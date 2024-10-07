Dışişleri Bakanı Fidan diyaloğa işaret etmişti: Kosova Sırbistan'a uyguladığı ithalat yasağını kaldırdı

"Kosova ve Sırbistan arasındaki sorunların ancak diyalog yoluyla çözümlenebileceğine inanıyoruz. İki ülke arasında normalleşmenin sağlanmasına yönelik çabaları sonuna kadar destekliyoruz. Priştine-Belgrad süreci bu açıdan fevkalade önemli. Eğer taraflardan bir talep gelirse Türkiye olarak bu konuda sorumluluk üstlenmekten çekinmeyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum."