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Dışişleri Bakanı Fidan diyaloğa işaret etmişti: Kosova Sırbistan'a uyguladığı ithalat yasağını kaldırdı

Dışişleri Bakanı Fidan diyaloğa işaret etmişti: Kosova Sırbistan'a uyguladığı ithalat yasağını kaldırdı

18:277/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
AA
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Kosova - Sırbistan sınırı (Foto: Arşiv)
Kosova - Sırbistan sınırı (Foto: Arşiv)

Sırbistan'ın Kosovalı üç polisi gözaltına alması sonrası iki ülke arasında gerilim tırmanmıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan mallarına geçen yıl hazirandan beri uyguladıkları ithalat yasağını kaldırdıklarını ve malların geçişine izin verdiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz ay Kosova'yı ziyaret etmiş ve iki ülke arasındaki krizin aşılmasının diyalogla çözüleceğini belirtmişti.

Başbakan Kurti, Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati ile düzenlediği basın toplantısında, "kısıtlayıcı tedbir" olarak nitelendirdiği ithalat yasağının ticari bir karar olmadığını, güvenlik gerekçeleriyle alındığını söyledi.

AB ve ABD'den yardım istediler

Kurti, Sırbistan'dan ülkeye girecek malların güvenlik riski oluşturmamasını sağlamak amacıyla iki ülke arasındaki sınır kapılarına x-ray tarama cihazları sağlama konusunda ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) yardım beklediklerini vurguladı.

Gümrük kontrol alanının genişliği ve sınır kapısına yakınlığı nedeniyle malların geçişine ilk olarak Merdare'de izin verdiklerini belirten Kurti, x-ray tarama cihazlarının iki ülke arasındaki diğer sınır kapılarına yerleştirilmesiyle ithalatın tüm sınır kapılarından yapılabileceğini belirtti.

Kosova basınındaki haberlere göre, Almanya, Kosova'nın Sırp mallarına yönelik ithalat yasağını kaldırmadığı taktirde Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (CEFTA) ve Berlin Süreci'nden dışlanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.​​​​​​​

Öte yandan, Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic de karar nedeniyle uzun süredir devam eden gerginliğin azaldığını ifade ederek, Kosovalı Sırpların düzenli olarak yiyecek ve ilaç tedarik edebileceklerini belirtti.

Bakan Fidan diyaloğa işaret etmişti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'ya yaptığı resmi ziyarette iki ülke arasındaki gerilime ilişkin,
"Kosova ve Sırbistan arasındaki sorunların ancak diyalog yoluyla çözümlenebileceğine inanıyoruz. İki ülke arasında normalleşmenin sağlanmasına yönelik çabaları sonuna kadar destekliyoruz. Priştine-Belgrad süreci bu açıdan fevkalade önemli. Eğer taraflardan bir talep gelirse Türkiye olarak bu konuda sorumluluk üstlenmekten çekinmeyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum."
demişti.

Kosova ile Sırbistan arasında ne oldu?

Sırbistan, 14 Haziran 2023'te Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu.

Kosova hükümeti, 3 Kosovalı polis memurunun Sırbistan tarafından gözaltına alınmasının ardından güvenliği gerekçe göstererek Sırbistan'dan mal ithalatına yasak getirmişti.

Polis memurları 26 Haziran 2023'te serbest bırakılmış ancak Sırp mallarıyla ilgili karar yürürlükte kalmıştı. Karar daha sonra gevşetilerek, Sırbistan'dan hammadde ithalatı yasak kapsamından çıkarılmıştı.



#Kosova
#Sırbistan
#Albin Kurti
#Hakan Fidan

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