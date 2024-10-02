Mehmetçik Kosova’da komutayı devrediyor

KFOR'un 28. komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Özkan Ulutaş bu önemli görevde bulunarak Kosova'daki barış ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulundu. Türkiye, bu görevi ilk kez devraldı ve NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke dahil toplamda 27 ülkeden oluşan KFOR'un yönetiminde önemli bir rol üstlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri, personel katkısı bakımından bu ülkeler arasında ikinci sırada yer alarak güçlü bir destek sundu.





YEREL SEÇİMDE TAKİPTEYDİ

2024 yılının ilk yarısında, Kosova'nın kuzeyinde yapılan yerel seçimler sırasında tansiyon yükseldi. Sırp nüfusun büyük bir kısmı seçimleri boykot edince, belediyelerin yönetimi Arnavut kökenli yetkililere geçti. Bu durum, bölgede protestolara ve yol kapatma eylemlerine yol açtı. Türkiye'nin liderliğinde KFOR, bu olaylara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek halkın güvenliğini sağladı ve olası çatışmaların büyümesini engelledi.





BÖLGESEL GERİLİME ÇÖZÜM

Kosova'nın kuzeyinde, Sırp azınlık ile Arnavut çoğunluk arasındaki etnik gerilimler zaman zaman artış gösterdi. Türkiye'nin komutası altındaki KFOR birlikleri, bu tür gerilimlerin şiddete dönüşmesini önlemek amacıyla aktif bir duruş sergiledi ve bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunmasında konusunda çalışmalar yapıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, yaklaşık 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel yer alıyor.











