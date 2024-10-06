Bakan Fidan Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü: Türkiye'nin desteğini iletti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Fidan Türkiye’nin terör devleti İsrail saldırı altındaki Lübnan’a ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Türkiye, bölgedeki insani krizlere karşı dayanışma içinde olacağını vurgulayarak, özellikle zor durumda olan Lübnan halkına yardım etmeye yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye'nin desteğini bildirdi
Bakan Fidan, İsrail'in saldırıları çerçevesinde Lübnan'daki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgi aldı, Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı.
İsrail'in yayılmacı bir anlayışla sürdürdüğü savaşın, küresel düzeyde olumsuz yansımaları olacağını kaydeden Fidan, İsrail saldırılarının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti.