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Bakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Bakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

20:1216/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hakan Fidan - Antonio Guterres (Arşiv)
Hakan Fidan - Antonio Guterres (Arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede Lübnan ve Ukrayna'daki son durum ve Kıbrıs'la bağlantılı gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.


Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lübnan ve Ukrayna'daki son durumun değerlendirildiği görüşmede, Kıbrıs'la bağlantılı gelişmeler de ele alındı.


#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Antonio Guterres
#Birleşmiş Milletler

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