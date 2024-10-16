Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Filistin'in Geleceği Konferansı”nın, “Küresel Diplomasi ve Filistin'in Geleceği” başlıklı birinci oturumunda konuştu. Son 70 yıldan bu yana bölgede yaşayan insanların ızdırap çektiğini vurgulayan Fidan, uluslararası, Arap ve İslam camiasının maalesef güçsüz kaldığını ve devam eden bu trajediyi sonlandırma konusunda başarısız olduğunu belirtti.