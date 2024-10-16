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İki devletli çözüm için bastırın

İki devletli çözüm için bastırın

Canberk Doğan
04:0016/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hakan Fidan
Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Filistin'in Geleceği Konferansı”nın, “Küresel Diplomasi ve Filistin'in Geleceği” başlıklı birinci oturumunda konuştu. Son 70 yıldan bu yana bölgede yaşayan insanların ızdırap çektiğini vurgulayan Fidan, uluslararası, Arap ve İslam camiasının maalesef güçsüz kaldığını ve devam eden bu trajediyi sonlandırma konusunda başarısız olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Filistin'in Geleceği Konferansı”nın, “Küresel Diplomasi ve Filistin'in Geleceği” başlıklı birinci oturumunda konuştu. Son 70 yıldan bu yana bölgede yaşayan insanların ızdırap çektiğini vurgulayan Fidan, uluslararası, Arap ve İslam camiasının maalesef güçsüz kaldığını ve devam eden bu trajediyi sonlandırma konusunda başarısız olduğunu belirtti.


ULUSLARARASI SİSTEM ÇÖKTÜ

Soykırımdan daha büyük bir trajedinin de uluslararası camianın takındığı tavır olduğunu vurgulayan Fidan, son bir yıldır uluslararası sistemin çöktüğüne işaret etti. İki devletli çözümün Filistinlilerin ve İsraillilerin güvenliği için elzem olduğunu vurgulayan Fidan, şöyle devam etti: “İki devletli çözümü getirmemiz lazım. Şu anda biz uluslararası camianın tamamına bir çağrı yapıyoruz. İki devletli çözümü lütfen benimseyin ve iki devletli çözüm için bastırın. Bunu elinizden gelenin en iyisiyle yapın.”


DESTEKÇİLER DE BEDEL ÖDEMELİ

“İsrail'i ve İsrail'in destekçilerini her konuda, uluslararası forumlarda her alanda boykot etmekten başlayarak diğer araçları kullanmaya başlamamız gerekiyor. Netanyahu hükümetine anlamlı bir bedel ödetilmediği sürece soykırımın devam edecek. İsrail hükümetinin ve destekçilerinin bedel ödediğinden emin olmalıyız.”


TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay,

Adım adım yayılmacılık

  • Konferansta moderatörlük yapan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail yayılmacılığını haritalarla özetledi. Oktay, Filistin topraklarının 1947'den itibaren adım adım işgal edildiğini ve Filistin halkının nüfusunun 2020 itibarıyla yüzde 15'e kadar düştüğünü belirtti. Oktay, İsrail'in Türkiye için de tehdit olduğuna dikkat çekti.





#Hakan Fidan
#konferans
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