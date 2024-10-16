İki devletli çözüm için bastırın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Filistin'in Geleceği Konferansı”nın, “Küresel Diplomasi ve Filistin'in Geleceği” başlıklı birinci oturumunda konuştu. Son 70 yıldan bu yana bölgede yaşayan insanların ızdırap çektiğini vurgulayan Fidan, uluslararası, Arap ve İslam camiasının maalesef güçsüz kaldığını ve devam eden bu trajediyi sonlandırma konusunda başarısız olduğunu belirtti.

Soykırımdan daha büyük bir trajedinin de uluslararası camianın takındığı tavır olduğunu vurgulayan Fidan, son bir yıldır uluslararası sistemin çöktüğüne işaret etti. İki devletli çözümün Filistinlilerin ve İsraillilerin güvenliği için elzem olduğunu vurgulayan Fidan, şöyle devam etti: “İki devletli çözümü getirmemiz lazım. Şu anda biz uluslararası camianın tamamına bir çağrı yapıyoruz. İki devletli çözümü lütfen benimseyin ve iki devletli çözüm için bastırın. Bunu elinizden gelenin en iyisiyle yapın.”