Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Türkiye gardırop Atatürkçülerden çok çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Türkiye gardırop Atatürkçülerden çok çekti

Pınar Görgü
12:0310/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda Atatürk’ü Anma Töreni’nde konuşma yaptı. Erdoğan, "Türkiye bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çekti. Bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin verdiği zarar Türkiye'nin düşmanlarıyla yarışır seviyeye ulaştı" ifadelerini kullandı. Tüm sabotajların üstesinden geldiklerini belirten Erdoğan, "Toplum kesimlerimiz kimi zaman birbirine düşman edilmiştir. Emperyalistler kazanan, ülkemiz kaybeden olmuştu. Biz bu devri bitirdik. Ülkemizi yeniden emperyalistlerin güdümüne sokmak istiyor olsalar da bunu başaramayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Malazgirt’ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum.


Ne Gazi'yi ne de Cumhuriyetin kurum, değer ve hedeflerini bu istismarcılara, bu köksüz ideoloji bezirganlarına terk etmedik, terk etmeyeceğiz


Türkiye bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çekti. Bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin verdiği zarar Türkiye'nin düşmanlarıyla yarışır seviyeye ulaştı.


YouTube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Türkiye gardırop Atatürkçülerden çok çekti
Gündem / Ankara
10 Kasım, Pazar

Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar, Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Gazi'nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır.


Atatürk istismarcıları, son dönemde terör örgütleri ve onların çeşitli isimler altındaki uzantılarıyla kol kola girecek kadar zıvanadan çıkmışlardır.


"Gençlerimizin kimlerin nerede durduğunu biliyor"

Atatürkçülük maskesi altında emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hain emellerine hizmet eden azgın güruhu milletimizin takdirine bırakıyoruz.


Atatürk posterinin arkasına saklanacak ülke ve millet düşmanlarının değirmenlerine su taşıyanların, onlarla omuz omuza yol yürüyenlerin riyakarlıkları artık kimseyi kandırmaya yetmiyor. Gençlerimiz; araştıran, soruşturan mukayese eden zihinleri ile kimlerin nerede durduğunu gayet iyi görüyor.


Kendi kısır çıkarlarını ülkenin ve milletin ali menfaatlerinin önüne koyanların foyaları ortaya çıktıkça Cumhuriyetimize, onun kurucularına da gençlerimiz daha sıkı sarılacaktır.


Cumhuriyete, Gazi'nin hatırasına sahip çıkmanın en somut ifadesi bu ülkeye ve millete verdiğiniz hizmetler, kazandırdığınız değerlerdir.


Ülkemizi güney sınırlarından kuşatma girişimini, yaptığımız harekatlar ve oluşturduğumuz güvenli bölgelerle önemli ölçüde akamete uğrattık.


Bir süredir yaşadığımız ekonomik sıkıntıların birilerinin iştahını kabarttığını görüyoruz, biliyoruz. Hiç heveslenmesinler. Aldığımız tedbirler ve başarıyla uyguladığımız program sayesinde bu sıkıntıyı da geride bırakarak, alnımızın akıyla çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.




#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Ankara

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı sınavı başvuru takvimi