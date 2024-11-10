Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Malazgirt’ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum.





Ne Gazi'yi ne de Cumhuriyetin kurum, değer ve hedeflerini bu istismarcılara, bu köksüz ideoloji bezirganlarına terk etmedik, terk etmeyeceğiz





Türkiye bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çekti. Bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin verdiği zarar Türkiye'nin düşmanlarıyla yarışır seviyeye ulaştı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Türkiye gardırop Atatürkçülerden çok çekti Gündem / Ankara





Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar, Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Gazi'nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır.





Atatürk istismarcıları, son dönemde terör örgütleri ve onların çeşitli isimler altındaki uzantılarıyla kol kola girecek kadar zıvanadan çıkmışlardır.





"Gençlerimizin kimlerin nerede durduğunu biliyor"

Atatürkçülük maskesi altında emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hain emellerine hizmet eden azgın güruhu milletimizin takdirine bırakıyoruz.





Atatürk posterinin arkasına saklanacak ülke ve millet düşmanlarının değirmenlerine su taşıyanların, onlarla omuz omuza yol yürüyenlerin riyakarlıkları artık kimseyi kandırmaya yetmiyor. Gençlerimiz; araştıran, soruşturan mukayese eden zihinleri ile kimlerin nerede durduğunu gayet iyi görüyor.





Kendi kısır çıkarlarını ülkenin ve milletin ali menfaatlerinin önüne koyanların foyaları ortaya çıktıkça Cumhuriyetimize, onun kurucularına da gençlerimiz daha sıkı sarılacaktır.





Cumhuriyete, Gazi'nin hatırasına sahip çıkmanın en somut ifadesi bu ülkeye ve millete verdiğiniz hizmetler, kazandırdığınız değerlerdir.





Ülkemizi güney sınırlarından kuşatma girişimini, yaptığımız harekatlar ve oluşturduğumuz güvenli bölgelerle önemli ölçüde akamete uğrattık.





Bir süredir yaşadığımız ekonomik sıkıntıların birilerinin iştahını kabarttığını görüyoruz, biliyoruz. Hiç heveslenmesinler. Aldığımız tedbirler ve başarıyla uyguladığımız program sayesinde bu sıkıntıyı da geride bırakarak, alnımızın akıyla çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.











