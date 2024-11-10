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Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu anma törenine katıldı

11:2010/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu yerleşkesini açtı. Erdoğan, "10 Kasım'da böyle bir açılışı gerçekleştirmek bizim için de özellik arz ediyor. Milli bütçeden harcama yapılmadan yapıldı. Bundan dolayı ayrıca mutluyuz. Tesisimiz milletimize hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

10 Kasım'da böyle bir açılışı gerçekleştirmek bizim için de özellik arz ediyor. Milli bütçeden harcama yapılmadan yapıldı. Bundan dolayı ayrıca mutluyuz. Tesisimiz milletimize hayırlı olsun. Elinizdeki makaslar bugünün anısına sizlere hatıradır. Hepimizde bunlar kalacak. Bunlar aynı zamanda müzemizde de kalıyor.


Erdoğan, ardından Kabine toplantısına başkanlık edecek.


Kabine gündeminde neler var?

Toplanacak kabinede, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi planlanıyor.




#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Ankara

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