Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Türkiye Yüzyılı vizyonu ile kutlu yolculuğumuzu sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında Anıtkabir'deki resmi törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirmek, istikrar içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 85 milyon tek yürek olarak kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı anma töreni kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Erdoğan başkanlığındaki heyet Aslanlı Yol'dan yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
"Büyük Türkiye vizyonuyla yolumuzda ilerliyoruz"
Aziz Atatürk, sizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirmek, istikrar içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 85 milyon tek yürek olarak kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Barışın, adaletin egemen olduğu Türkiye inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun.