Erdoğan'dan 'Azerbaycan Devlet Bayrak Günü' için kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Devlet Bayrak Günü"nü kutladı. Erdoğan mesajında "Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Azerbaycan'ın
"Devlet Bayrak Günü"
nü kutlayarak bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
"Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."
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