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COP31'de 2 bin 700 gönüllü görev başında

13:58, 14/11/2026, Cumartesi
DHA
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Eğitim verilen gençlerden 2 bin 700'ü sahada görev alıyor.

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi için Türkiye'de 81 ilden ve 154 ülkeden yapılan 45 binden fazla başvuru arasından seçilen 2 bin 700 gönüllü genç COP31 Alanı'nda görev yapıyor. Gençler delegasyonlara tercümanlık yapmaya kadar pek çok işi üstleniyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gönüllülere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Dilleri, ülkeleri, hikayeleri farklı; iklim için verdikleri mücadele ortak. 154 ülkeden 2 bin 700 gönüllü gencimizin, COP31'in her köşesinde enerjisi var" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) ilk gününden bu yana gönüllüler, sahanın her alanında görev yapıyor. Gönüllülerin 120'si yurt dışından geldi. Onlara 350 kişilik ekip ve 50 koordinatör eşlik ediyor. 'Tek çağrı, binlerce ses' sloganıyla duyurulan COP31 Gönüllülük Programı kapsamında yapılan 45 binden fazla başvuru arasından belirlenen 5 bin 679 aday eğitim aşaması için seçildi. Adaylar yabancı dil değerlendirmesinden, bireysel ve grup mülakatlarından geçti; yetkinlikleri de ayrıca ölçüldü. Eğitim verilen gençlerden 2 bin 700'ü sahada görev alıyor.

  • COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gönüllülere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Dilleri, ülkeleri, hikayeleri farklı; iklim için verdikleri mücadele ortak. 154 ülkeden 2 bin 700 gönüllü gencimizin, COP31'in her köşesinde enerjisi var" ifadelerini kullandı.

'DENEYİM KAZANMALARI İÇİN ROTASYONA TABİ TUTUYORUZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yayın Editörü Zeynep Kasa, gönüllüleri yetkinliklerine göre görevlendirdiklerinin altını çizdi. Gönüllülerin hem Mavi Bölge'de hem de Yeşil Bölge'de görev yaptığına dikkat çeken Zeynep Kasa, farklı deneyim kazanmaları için rotasyona tabi tuttuklarını anlattı. Gönüllülerin en çok yurt dışından gelen katılımcılara yardımcı olduğunu belirten Kasa, “Yurt dışından gelen misafirlerimiz gönüllülerimizi inanılmaz bir sevgi seliyle karşılıyor. Sarılıyorlar onlara, destek sağladıkları için teşekkür ediyorlar. Sanki burası onların evi" dedi.

SINAV SORUSUNDAN COP31 GÖNÜLLÜLÜĞÜNE

Gönüllülere Rize'den katılan üniversite öğrencisi Buse Yağdıran, kongre merkezinin zemin katında protokol karşılamada görevli. Yağdıran, "Kongre merkezinde birçok salon var, misafirler bulmakta zorlanıyor. Onları karşılayıp gidecekleri salona yönlendiriyoruz" dedi. Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencisi olan Yağdıran, COP'u ilk kez birinci sınıftayken hocasından duyduğunu söyledi, sınavda karşısına COP'un açılımının bile çıktığını anlattı. Yağdıran, mayısta başlayan gönüllü olma sürecinde, genel kültür ve İngilizce sınavları, video mülakat ve eğitim aşamalarından geçtiğini kaydetti, “Böyle bir etkinliği yerinde görmenin bana katkısı olacağını düşünüyordum. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

'MÜCADELE YALNIZCA DEVLETLERİN İŞİ DEĞİL'

İstanbul'dan gelen Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Damla Nur Duran, Mavi Bölge'deki Barış Koridoru'nda heyetleri karşılıyor, delegasyonları gidecekleri yere yönlendiriyor. Duran, “İklim değişikliğinin ve küresel iklim mücadelesinin sadece devletlerarası bir mücadele olduğunu düşünmüyorum. Bireyler özelinde de alabileceğimiz birçok aksiyon olduğunu düşünüyorum. Bugünden hareket etmemizin bize çok şey kazandıracağına inanıyorum" diye konuştu.

Burdur'dan gelen Tuğçe Çeküç, Yeşil Bölge'deki kongre merkezinde protokol üyelerini salonlara çıkarıyor, sergi alanlarını gezdiriyor. Çeküç, “Konuşmacılarla birebir iletişim kurabiliyoruz. Bütün sorularımızı gerçekten samimiyetle karşılıyorlar ve cevap veriyorlar" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GÖNÜLLÜ GENÇLER

Gönüllüler arasında yurt dışından gelenler de var. Bangladeşli mühendis Salman Saud, “Yeşil inovasyonun ve iklim değişikliğinin hayatımız, doğamız ve dünyamız için çok önemli konular olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden değişimin bir parçası olmak istiyoruz" dedi. Fildişi Sahili'nden gelen El Asad Aubrey Batigma, COP31'i bir arkadaşı aracılığıyla öğrenip başvurduğunu anlattı. “Bu COP'a seçilmek benim için büyük bir zevkti. Ülkemi, Fildişi Sahili'ni temsil ediyorum ve bunun için gerçekten mutluyum" diyen Batigma, bu deneyimin ileride daha üst pozisyonlara, belki de BM'ye başvurmasına yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi.

GENÇLER İKLİM İÇİN AYNI MASADA

Programın hedefi yalnızca organizasyona destek olmak değil. Gençlerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırmak, onlara uluslararası bir organizasyonda çalışma deneyimi kazandırmak ve Türkiye'den gençlerle yurt dışından gelen gençleri iklim konusunda aynı masaya oturtmak.


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Başlıklar :murat kurumantalyacop31
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COP31'de 2 bin 700 gönüllü görev başında
Eğitim verilen gençlerden 2 bin 700'ü sahada görev alıyor.
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