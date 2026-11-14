Antalya’dan dünyaya açık çağrı: Gelin bilimi büyütelim

Ünlü isimlerden COP31'de dünya liderlerine kritik çağrı: Artık söz değil eylem zamanı

Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bir araya gelen sanat ve spor dünyasının tanınan isimleri, dünya liderlerine iklim kriziyle mücadelede acil ve somut adımlar atılması çağrısında bulundu. Meryem Uzerli, Tuba Büyüküstün, Barış Arduç ve Şahika Ercümen gibi isimler, gezegenin geleceği için taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.