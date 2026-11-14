Antalya’dan dünyaya açık çağrı: Gelin bilimi büyütelim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da Küresel İklim Zirvesi'ne (COP31) ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle:
-COP31’in ilk 5 günü güçlü bir başlangıçtı.
-Zirvede yeni iş birliklerinin kapısını açtık.
-Gelecek nesillerin hakkını korumamız lazım.
-Antalya’dan dünyaya açık çağrıda bulunuyoruz, gelin bilimi büyütelim.
-Türkiye, mazlumların sesi olmuştur. Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz.
-İklim konusunda başarıyı yakalayacağız, kararlılığımızı ortaya koyacağız. İklim çabaları somut sonuç vermeye başladı.
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