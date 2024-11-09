9 yıl sonra Kabine ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanacak

Kabine toplantısının gündemi ise oldukça yoğun. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Kırgızistan ve Macaristan'da gerçekleştirdiği diplomatik ziyaretlerin ardından elde edilen gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, ABD seçim sonuçları, devam eden terörle mücadele operasyonları ve İsrail'in Gazze ile Lübnan’daki saldırıları da tartışılacak. Bölgedeki artan gerilime karşı alınacak önlemler de masaya yatırılacak.