9 yıl sonra Kabine ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanacak

Kabine toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında yarın Çankaya Köşkü'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerini içeren bir açıklama yapması bekleniyor.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası çerçevesinde yarın Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler ve anma programları düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, bu özel günde ilk olarak Atatürk Tarih Kurumu’ndaki anma programına katılacak. Ardından,
Çankaya Köşkü
'nde yeni Atatürk Müzesi'nin açılışını yapacak. Son olarak, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bu anlamlı haftayı anmak için Çankaya Köşkü'nde toplanacak.
Kabine gündeminde ne var?
Kabine gündeminde ne var?
- Kabine toplantısının gündemi ise oldukça yoğun. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Kırgızistan ve Macaristan'da gerçekleştirdiği diplomatik ziyaretlerin ardından elde edilen gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, ABD seçim sonuçları, devam eden terörle mücadele operasyonları ve İsrail'in Gazze ile Lübnan’daki saldırıları da tartışılacak. Bölgedeki artan gerilime karşı alınacak önlemler de masaya yatırılacak.
Ekonomik durum da toplantının önemli başlıklarından biri olacak. Enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdam konularındaki son gelişmeler değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlarla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
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