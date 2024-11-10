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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplandı: İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplandı: İşte gündemdeki konular

15:2110/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıda; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.


Kabine gündeminde neler var?

Toplanacak kabinede, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi planlanıyor.


Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.






#cumhurbaşkanlığı kabinesi
#Ankara
#Recep Tayyip Erdoğan
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