Yıkılsan da evimsin Gazze

İşgalci İsrail ordusunun bir yıldır Gazze'de açlığa mahkum ederek ve soykırım işleyerek tehcir etmek istediği Filistinliler, yıkılan evlerini terk etmiyor. Bombardımanlara hedef olarak yerle bir olan binaların kalıntılarına yazılar yazan Filistinliler, tehciri kabullenmeyeceklerini ve Gazze'yi yeniden inşa edeceklerini vurguluyor.
Gazze'ye yönelik 13 aydır devam eden İsrail saldırıları, 43 bini aşkın Filistinlinin ölümüne ve Gazze'deki binaların yüzde 90'ının tahrip olmasına sebep oldu. Saldırılar öncesi bu binalarda yaşayan 2.4 milyon insan, kamu binalarına ya da çadırlara sığınmak zorunda kaldı. İsrail'deki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin birçok üyesi, hedeflerinin Filistinlileri Gazze'den tehcir etmek olduğunu defalarca söyledi. Filistinliler ise yıkılan evlerine yazdıkları sloganlarla, tehciri kabul etmeyeceklerini ve Gazze'yi terk etmeyeceklerini kendi yöntemleriyle ifade ediyor.
SÖZ VERİYORUZ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin çeşitli bölgelerinde yıkılan binaların kalıntıları üzerine yazılan yazılarda, tehcire karşı sloganların yanı sıra, İngilizce ve Arapça yazılmış "Savaşı durdurun", "Özgür Filistin", "Yarın yeniden inşa edeceğiz", "Kanatları olan kuşlar bile Gazze'yi terk etmiyor", "Oğlum hâlâ enkaz altında, "Gitmeyeceğiz", "Zeytin ve Zater gibi burada kalacağız", "Gazze... yıkılsan da evimsin", "Tüm dünya terk etse de Gazze bizim kalacak", "Gazze halkı ve caddeleriyle güzel, Gazze küçükleri ve büyükleriyle güzel" ve "Söz veriyoruz yeniden inşa edeceğiz" yazıları dikkat çekiyor.
HER VESİLEYLE DİRENİYORUZ
- Yıkılan evinden geriye kalan beton bloklara kan deryası içinde bebeğine sarılmış bir anneyi resmeden Filistinli grafiti sanatçısı Amir Halil, Filistin Enformasyon Merkezi'ne yaptığı açıklamada, "İşgalciler, bizi öldürmek ve tehcir etmek istiyor. Biz de mümkün olan bütün vesileyle tehciri kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Duvar yazıları ve grafiti de bu yollardan biri. Bu vatanın sahipleri bizleriz ve onu yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yıkılmış binalara yazılan yazılar, yerel aktivistler tarafından görüntüleniyor ve haber ajanslarına servis ediliyor.