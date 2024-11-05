Yıkılsan da evimsin Gazze

Yıkılan evinden geriye kalan beton bloklara kan deryası içinde bebeğine sarılmış bir anneyi resmeden Filistinli grafiti sanatçısı Amir Halil, Filistin Enformasyon Merkezi'ne yaptığı açıklamada, "İşgalciler, bizi öldürmek ve tehcir etmek istiyor. Biz de mümkün olan bütün vesileyle tehciri kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Duvar yazıları ve grafiti de bu yollardan biri. Bu vatanın sahipleri bizleriz ve onu yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yıkılmış binalara yazılan yazılar, yerel aktivistler tarafından görüntüleniyor ve haber ajanslarına servis ediliyor.