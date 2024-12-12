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Trump Time dergisi tarafından 'yılın kişisi' seçildi

Trump Time dergisi tarafından 'yılın kişisi' seçildi

16:5212/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
DHA
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Trump 2016 yılından sonra ikinci kez 'Yılın Kişisi' olarak seçildi
Trump 2016 yılından sonra ikinci kez 'Yılın Kişisi' olarak seçildi

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, Time dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi' olarak seçildi.

ABD merkezli
Time dergisi
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı ‘Yılın Kişisi' olarak seçtiğini duyurdu.

İkinci kez


Donald Trump, 2016 yılının ardından ikinci kez ‘Yılın Kişisi' olarak seçildi.



Dergiden yapılan açıklamada
"Tarihi boyutlarda bir geri dönüşe imza attığı, nesilde bir kez görülen siyasi bir yeniden yapılanmaya öncülük ettiği, Amerikan başkanlığını yeniden şekillendirdiği ve Amerika'nın dünyadaki rolünü değiştirdiği için Donald Trump, Time'ın 2024 Yılın Kişisi seçildi"
ifadeleri kullanıldı.

#Time dergisi
#Donald Trump
#ABD

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