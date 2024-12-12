ABD Suriye'de havlu attı: Terör örgütünde büyük panik

Suriye Milli Ordusu, Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki en büyük bölgeyi temizleyerek örgüt içinde paniğe yol açtı. ABD basını terör örgütünün bölgede ciddi bir çıkmaza sürüklendiğini yazarken, YPG’li teröristler ABD’nin kendilerini yalnız bırakmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
Kanlı Esed rejiminin çöküşünün ardından, ABD’nin bölgede oluşturduğu YPG/PKK terör koridorunun dağılması örgütte büyük paniğe yol açtı.
Trump: Bizim savaşımız değil
Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan Suriye Milli Güçleri'ne halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.
Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.
SMO güçlerinin de aralarında bulunduğu Suriye Milli Güçleri Deyrizor'un merkezini YPG'den aldı. Bölgeden gelen son bilgilerde Fırat Nehri'nin doğusunda çatışmaların devam ettiği sıradaki hedefin Rakka olduğu belirtildi, terör örgütü Ayn el Arab’da sıkıştı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasıyla ortaya çıkan durum konusunda Türkiye ile iletişimin devam ettiğini açıklamıştı.