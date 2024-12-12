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ABD Suriye'de havlu attı: Terör örgütünde büyük panik

ABD Suriye'de havlu attı: Terör örgütünde büyük panik

13:0712/12/2024, Perşembe
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Suriye'de köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK en büyük destekçisi ABD'nin adım atmamasından şikayetçi
Suriye'de köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK en büyük destekçisi ABD'nin adım atmamasından şikayetçi

Suriye Milli Ordusu, Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki en büyük bölgeyi temizleyerek örgüt içinde paniğe yol açtı. ABD basını terör örgütünün bölgede ciddi bir çıkmaza sürüklendiğini yazarken, YPG’li teröristler ABD’nin kendilerini yalnız bırakmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Kanlı Esed rejiminin çöküşünün ardından, ABD’nin bölgede oluşturduğu YPG/PKK terör koridorunun dağılması örgütte büyük paniğe yol açtı.


ABD Başkanı Trump, bölgedeki gelişmelere mesafeli bir yaklaşım sergilerken, terör örgütü YPG'nin elebaşı
Mazlum Kobani
, New York Times’a verdiği demeçte ABD'nin kendilerine yeterince destek vermediğinden yakındı.

"Birlikte DAEŞ'ten kurtardığımız bölgeleri korumaya yönelik bir Amerikan kararı yok"
diyen YPG'li terörist son çatışmalara hiçbir ABD askerinin katılmadığını söyledi.


Trump: Bizim savaşımız değil


Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan Suriye Milli Güçleri'ne halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.


Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.


SMO güçlerinin de aralarında bulunduğu Suriye Milli Güçleri Deyrizor'un merkezini YPG'den aldı. Bölgeden gelen son bilgilerde Fırat Nehri'nin doğusunda çatışmaların devam ettiği sıradaki hedefin Rakka olduğu belirtildi, terör örgütü Ayn el Arab’da sıkıştı.



AP haber ajansı ABD'nin en yakın müttefiki olarak tanımladığı PKK/YPG'nin bölgede gerilediğine dikkat çekti. Terör örgütünün bu durumlarda uzun süredir ABD yardımına güvendiğini belirten AP bu durumun Trump yönetiminde şüpheye düştüğünü belirtti ve terör örgütünün çıkmaza girdiğini yazdı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Suriye için,
"Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız."
dedi. Trump, Esad devrilmeden kısa bir süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda da "
Suriye bir karmaşa içinde ama bizim dostumuz değil ve ABD'nin bununla hiçbir ilgili olmamalı. Bu bizim savaşımız değil."
yazmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasıyla ortaya çıkan durum konusunda Türkiye ile iletişimin devam ettiğini açıklamıştı.


#YPG
#PKK
#Suriye
#ABD

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