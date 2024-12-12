ABD Kongresi'nden Beyaz Saray'a Özgür Suriye mektubu: Suriye'ye yaptırımlar askıya alınsın

Esad rejiminin yıkılması, Suriye'ye yönelik yaptırımların sorumlu şekilde gevşetilmesi için çok önemli fırsat sunuyor. Esad rejimi yetkililerine ve Suriye halkına karşı işlenen suçlara karışan diğer kişilere karşı yaptırımların sürdürülmesi gerekiyor fakat sektörel ve ülkenin yeniden inşasıyla ilgili yaptırımların askıya alınması gerektiğine inanıyoruz