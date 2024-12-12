ABD Kongresi'nden Beyaz Saray'a Özgür Suriye mektubu: Suriye'ye yaptırımlar askıya alınsın

ABD Kongresi'nin bazı üyeleri Suriye'ye yaptırımların askıya alınması çağrısında bulunarak ortak mektup yayınladı.
ABD'li Kongre üyeleri, "Suriye'ye yaptırımların askıya alınması" için harekete geçti. ABD yönetimine mektup gönderen üyeler, Suriye konusunda ortak mektup gönderdi. ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların durdurulması gerektiği belirtilen mektupta, "Esad rejiminin yıkılması, Suriye'ye yönelik yaptırımların sorumlu şekilde gevşetilmesi için çok önemli fırsat sunuyor." ifadelerine yer verildi.
ABD'li Kongre üyeleri, Suriye'ye yaptırımların askıya alınması çağrısında bulundu.
Beyaz Saray'a ortak mektup
Beyaz Saray'a ortak mektup
ABD Temsilciler Meclisi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Alt Komitesi Başkanı Joe Wilson ile Suriye Dostluk Grubu Başkanı
Brendan Boyle
; Beyaz Saray, Dışişleri ve Hazine bakanlıklarına Suriye konusunda ortak mektup gönderdi. Kongre üyesi Wilson, mektubu sosyal medya hesabından ‘
Özgür Suriye
' etiketiyle paylaştı.
"Suriye'ye yaptırımları durdurun"
"Suriye'ye yaptırımları durdurun"
Wilson ile Boyle, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hazine Bakanı Janet Yellen'a hitaben gönderdikleri mektupta, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların durdurulması gerektiğini belirtti.
"Esed rejimi ve yetkililerine yaptırım uygulanmalı"
"Esed rejimi ve yetkililerine yaptırım uygulanmalı"
Mektupta, “
Esad rejiminin yıkılması, Suriye'ye yönelik yaptırımların sorumlu şekilde gevşetilmesi için çok önemli fırsat sunuyor. Esad rejimi yetkililerine ve Suriye halkına karşı işlenen suçlara karışan diğer kişilere karşı yaptırımların sürdürülmesi gerekiyor fakat sektörel ve ülkenin yeniden inşasıyla ilgili yaptırımların askıya alınması gerektiğine inanıyoruz
” denildi.
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