Suriye iç savaşını körükleyen İran binlerce askerini kaybetti

Ancak milletvekili Reisi’nin açıkladığı 6 bin rakamı, İranlı yetkililerin "türbelerin savunucuları" olarak adlandırdığı güçlerin kayıplarına dair şimdiye kadar duyurulan en yüksek sayı olarak dikkat çekiyor. Daha önce bu konuda açıklama yapan tek yetkili, 2017 yılında İran Şehitler Örgütü Başkanı Muhammed Ali Şehidi olmuştu. Şehidi, Suriye ve Irak'ta toplam 2 bin 100 İran askerinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.