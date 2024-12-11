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Suriye iç savaşını körükleyen İran binlerce askerini kaybetti

Suriye iç savaşını körükleyen İran binlerce askerini kaybetti

09:2811/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
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Suriye iç savaşını körükleyen İran 6 bin askerini kaybetti.
Suriye iç savaşını körükleyen İran 6 bin askerini kaybetti.

İranlı milletvekili Muhammed Menan Reisi, Suriye iç savaşı sırasında ölen İran askerlerinin sayısını açıkladı. Esad rejiminin düşmesinin ardından acil toplantıya geçen İran Meclisi’nde yapılan oturum sonrasında konuşan Reisi, "Suriye'de 6 bin askerimizi şehit verdik, ancak sonunda bir haftada bölgeyi teslim etmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

İran
Parlamentosu, Tahran'ın bölgedeki en önemli müttefiki Beşar Esed'in devrilmesinin ardından Suriye'de yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere kapalı bir oturum düzenledi.

Iran Observer'a konuşan milletvekili Muhammed Menan Reisi, yaşananların sürpriz olduğunu belirtti. Reisi,
"Yaklaşık 6 bin şehit verdik, milyarlar harcadık ve ardından Suriye'yi bir hafta içinde aşırılık yanlılarına teslim ettik."
dedi.


"Suriye'de askerimiz kalmadı"


Öte yandan İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Esad rejiminin düşmesinin ardından İran'ın tüm askeri varlığını Suriye'den çektiğini söyledi.


Tek açıklama 2017'de paylaşılmıştı


İran, Suriye'deki askeri müdahalesinin insani ve maddi maliyetine ilişkin resmi istatistik yayımlamaktan kaçınıyor.


Ancak milletvekili Reisi’nin açıkladığı 6 bin rakamı, İranlı yetkililerin "türbelerin savunucuları" olarak adlandırdığı güçlerin kayıplarına dair şimdiye kadar duyurulan en yüksek sayı olarak dikkat çekiyor. Daha önce bu konuda açıklama yapan tek yetkili, 2017 yılında İran Şehitler Örgütü Başkanı Muhammed Ali Şehidi olmuştu. Şehidi, Suriye ve Irak'ta toplam 2 bin 100 İran askerinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.



#İran
#Suriye
#Devrim muhafızları

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