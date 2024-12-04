İran Suriye'ye askeri güç göndermenin sinyalini verdi

Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

'ın görüşmesi için

Suriye

yönetiminin

Türk güçleri

nin ülkeden çekilmesi şartını mantıklı bulduğunu belirterek, “

İran, bölgedeki direniş gruplarını ne yönetiyor ne de onlarla örgütsel bir bağa sahip. Ancak onların mücadelesini destekliyor ve ihtiyaç duyduklarında da yardımda bulunuyor