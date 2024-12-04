İran Suriye'ye askeri güç göndermenin sinyalini verdi

İran Dışişleri bakanı Arakçi, Esed'in askeri güç talebinde bulunması durumunda bunu değerlendireceklerini söyledi.
Muhaliflerin Suriye'de ilerleyişi tüm hızıyla sürerken İran'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Beşşar Esed'in askeri güç talebinde bulunması durumunda bunu değerlendireceklerini söyledi. Katar basınına demeç veren Arakçi, Suriye'deki durumu sakinleştirmek ve kalıcı bir çözüm için fırsat oluşturmak adına hazırlıklarının olduğunu ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
, Katar basınına verdiği röportajda, "
Eğer Suriye hükümeti İran'dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz
." dedi.
Arakçi, Katar basınına verdiği röportajda, Şam ve Ankara ziyaretlerinin ardından Suriye'deki durumu değerlendirmek amacıyla
Rusya
'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.
"Suriye'nin talebini değerlendiririz"
"Suriye'nin talebini değerlendiririz"
Arakçi, "
Eğer Suriye hükümeti İran'dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz. Suriye'deki durumu sakinleştirmek ve kalıcı bir çözüm için fırsat oluşturmak adına hazırlıklarımız var.
” ifadelerini kullandı.
Muhaliflere 'terör grubu' yaftası
Muhaliflere 'terör grubu' yaftası
Tahran ve Ankara ilişkilerine de değinen Arakçi, “
Türkiye ile görüş ayrılıklarımızı her zaman istişare ve diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Suriye'deki terör gruplarının faaliyetlerinin genişlemesi, muhtemelen İran'dan çok Suriye'nin komşu ülkeleri olan Irak, Ürdün ve Türkiye'ye zarar verecektir
" dedi.
"Direniş gruplarını yönetmiyoruz ama onlara yardım ediyoruz"
"Direniş gruplarını yönetmiyoruz ama onlara yardım ediyoruz"
Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın görüşmesi için
Suriye
yönetiminin
Türk güçleri
nin ülkeden çekilmesi şartını mantıklı bulduğunu belirterek, “
İran, bölgedeki direniş gruplarını ne yönetiyor ne de onlarla örgütsel bir bağa sahip. Ancak onların mücadelesini destekliyor ve ihtiyaç duyduklarında da yardımda bulunuyor
” ifadelerini kullandı.
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