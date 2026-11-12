İsrail Nasır Hastanesi'ni vurdu: Doktorları ameliyat önlükleriyle katlettiler

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İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ni hedef aldı.

Filistinli kaynaklar ve Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, hastanenin ikinci katına düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi yaralandı.

DOKTORLARI VE HASTALARIYLA BİRLİKTE CERRAHİ SERVİSİNİ VURDULAR

Hastanenin ikinci katını hedef alan saldırı, kadın ve erkek cerrahi servisleri ile yoğun bakım bölümlerinde büyük yıkıma neden oldu. Doktor Rızk Ebu Şuayra'nın da görev yaptığı cerrahi bölümünün tamamı, sağlık çalışanları ve tedavi gören hastalarla birlikte hedef alındı. Saldırının ardından bölgeye ulaşan Sivil Savunma ekipleri, enkaz altında kalan yaralıları ve hayatını kaybedenlerin cenazelerini çıkararak hastaneye nakletti.