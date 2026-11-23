İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası ve yaptırımlara karşı çeşitli önlemleri değerlendirdiklerini, ellerindeki tüm imkanları da kullanacaklarını söyledi.
Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Önlemler alınacak karara göre uygulanacak
Bekayi, alınacak karara göre uygulamaya geçileceğini belirterek, İran'ın ABD'nin uyguladığı deniz ablukası ile yaptırımlara karşı koymak ve bunları etkisiz hale getirmek için diplomatik, siyasi ve savunma konularında bazı önlemleri değerlendirdiğini söyledi.
ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı ve bölgede güvenliğin en kısa sürede yeniden sağlanabileceğini de dile getirdi.
Bekayi, "İran'ın şartları İran'ın haklarıdır. Şartlar; deniz ablukası ve yaptırımların kaldırılması ile mutabakat zaptındaki maddelerin uygulanmasıdır" dedi.
Üçlü zirve ve NPT sorusu
Bekayi, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin geçen hafta Çin'in Şıncın kentinde gerçekleştirdiği üçlü zirveyle ilgili olarak "İran hakkındaki karar Tahran dışında bir yerde verilmeyecek." ifadesini kullandı.
Kamuoyunda sıkça dile getirilen, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çekilmesi yönündeki tartışmalara da değinen Bekayi, şöyle konuştu:
"İran'ın NPT'den çekilmesine ilişkin şu ana kadar bize herhangi bir karar bildirilmedi. NPT'ye taraf olduğumuz sürece yükümlülüklerimize bağlıyız."
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