ABD ve PKK'dan Rakka'da 'DEAŞ' tiyatrosu

Suriyeli devrimcilerin Esed rejimine son verdikten sonra terör örgütü PKK/YPG’nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemesi, PKK/YPG’li teröristleri ve onların destekçisi ABD’yi panikletti.

Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor’dan kaçmak zorunda kalan PKK/YPG’li teröristler, Rakka’yı terk etmemek için ABD ile yeni bir tiyatro hazırlığına başladı.

DEAŞ'lı kılığına girerek 'bitmedi' algısına girişecekler

Bölgedeki kaynaklar, PKK/YPG’li teröristlerin DEAŞ’lı teröristlerin giydiği kıyafetleri giymeye başladığına dikkat çekiyor.

PKK/YPG’li teröristlerin, DEAŞ’lı terörist kılığında bir açıklama yapmaya hazırlandığı, dünyaya verilecek yeni bir görüntü ile “DEAŞ bitmedi” algısı oluşturup ABD’nin Rakka’daki muhalifleri vurmasının amaçlandığına dikkat çekiliyor.







