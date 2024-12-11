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ABD ve PKK'dan Rakka'da 'DEAŞ' tiyatrosu

ABD ve PKK'dan Rakka'da 'DEAŞ' tiyatrosu

23:0511/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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ABD'li komutanlar, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile devriye dahi atıyor. (Foto: Arşiv)
ABD'li komutanlar, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile devriye dahi atıyor. (Foto: Arşiv)

Suriye'de devrimcilerin Esed rejimine son vermesinin ardından terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemesi, örgüt ve ABD'de endişeye neden oldu. Teröristler, Rakka'yı terk etmemek için ABD ile yeni bir tiyatro hazırlığına başladı.

Suriyeli devrimcilerin Esed rejimine son verdikten sonra terör örgütü PKK/YPG’nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemesi, PKK/YPG’li teröristleri ve onların destekçisi ABD’yi panikletti.

Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor’dan kaçmak zorunda kalan PKK/YPG’li teröristler, Rakka’yı terk etmemek için ABD ile yeni bir tiyatro hazırlığına başladı.

DEAŞ'lı kılığına girerek 'bitmedi' algısına girişecekler

Bölgedeki kaynaklar, PKK/YPG’li teröristlerin DEAŞ’lı teröristlerin giydiği kıyafetleri giymeye başladığına dikkat çekiyor.

PKK/YPG’li teröristlerin, DEAŞ’lı terörist kılığında bir açıklama yapmaya hazırlandığı, dünyaya verilecek yeni bir görüntü ile “DEAŞ bitmedi” algısı oluşturup ABD’nin Rakka’daki muhalifleri vurmasının amaçlandığına dikkat çekiliyor.



#PKK
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