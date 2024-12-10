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ABD'li senatör Graham 'DEAŞ' masallarıyla Türkiye'yi tehdit etti: YPG vurulursa yaptırım uygularız

ABD'li senatör Graham 'DEAŞ' masallarıyla Türkiye'yi tehdit etti: YPG vurulursa yaptırım uygularız

Hüseyin Berk
00:2010/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye'yi hedef alan çıkışlarıyla tanınan Senatör Graham, YPG'ye düzenlenen operasyonlardan rahatsız.
Türkiye'yi hedef alan çıkışlarıyla tanınan Senatör Graham, YPG'ye düzenlenen operasyonlardan rahatsız.

Terör örgütü PKK/YPG'nin en büyük destekçisi ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, Suriyeli muhaliflerin ilerleyişi sonrası Türkiye'yi hedef alan bir paylaşım yaptı. DEAŞ masallarını yeniden piyasaya süren Graham, Türkiye'nin YPG'ye olası operasyonlarını hedef alıp 'yaptırım' tehdidinde bulundu.

Suriye'de muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini devirdi. Beşşar Esed rejiminin yanında terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen Tel Rıfat ve Münbiç gibi kritik noktalar da geri alındı.

Suriye Milli Ordusu öncülüğünde PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar sürerken, terör örgütünün en büyük destekçisi ABD'den Türkiye'yi hedef alan bir açıklama yapıldı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriyeli muhaliflerin ilerleyişi sonrası, DEAŞ masallarını yeniden piyasaya sürdü.

ABD'li senatör Graham 'DEAŞ' masallarıyla Türkiye'yi tehdit etti

PKK'nın DEAŞ ile mücadelede kritik bir rolde olduğunu öne süren Graham, Türkiye'nin YPG'ye olası operasyonlarını hedef alıp 'yaptırım' tehdidinde bulundu.

"YPG vurulursa yaptırım uygularız"

X hesabından paylaşım yapan Graham,
"Geçmişte Başkan Trump'ın DEAŞ'ı yok etmesine yardımcı olan Kürt güçlerine karşı askeri operasyonlara girişmesi halinde Türkiye'yi hedef alan yaptırım taslakları hazırladım. Bunu iki partili bir şekilde tekrar yapmaya hazırım."
ifadelerini kullandı.




#Lindsey Graham
#ABD
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