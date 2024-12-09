Suriye'de Araplar ve Kürtler PKK/YPG'ye karşı ayaklandı: Teröristler sivil halkı katlediyor

Kanlı Esed rejiminin yıkılmasının ardından terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline karşı Suriye'de halk harekete geçti. Arap aşiretlerin yoğun olduğu başta Halep'in doğusu ve Rakka gibi bir çok bölgede siviller Öcalan posterlerini indirip teröristlerle çatıştı. Olaylarda çok sayıda sivil şehit olurken, aşiretler ve yerel halk Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) müdahale etmesini istiyor.
- Beşar Esed ise başkent Şam'dan kaçarak Rusya'ya sığındı. Öte yandan Türkiye'nin desteklediği SMO, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç'te de kontrolü ele aldı.
Rejimin çöküşü ve muhaliflerin zaferi terör örgütünün işgali altındaki yerel halkıda harekete geçirdi.
Teröristler sivil halkı katlediyor
Halep'in doğusunda yaşayan Arap ve Kürtler terör örgütüne karşı ayaklandı. Bölgeden yerel halkın Öcalan posterlerini indirip teröristlerle çatıştığı bilgisi geliyor.
5 sivil şehit oldu
Türkiye'nin müdahalesi bekleniyor
Büyük bir bölümünü PKK'lıların oluşturduğu SDG'nin teröristleriyle karşı karşıya kalan aşiretler ve yerel halk Suriye Milli Ordusu ve Türkiye'nin müdahalesini talep etti.