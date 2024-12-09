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Suriye'de Araplar ve Kürtler PKK/YPG'ye karşı ayaklandı: Teröristler sivil halkı katlediyor

Suriye'de Araplar ve Kürtler PKK/YPG'ye karşı ayaklandı: Teröristler sivil halkı katlediyor

Lokman Özdemir
15:229/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Suriye'de rejimin yıkılışıyla beraber terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde halk ayaklanması başladı.
Suriye'de rejimin yıkılışıyla beraber terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde halk ayaklanması başladı.

Kanlı Esed rejiminin yıkılmasının ardından terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline karşı Suriye'de halk harekete geçti. Arap aşiretlerin yoğun olduğu başta Halep'in doğusu ve Rakka gibi bir çok bölgede siviller Öcalan posterlerini indirip teröristlerle çatıştı. Olaylarda çok sayıda sivil şehit olurken, aşiretler ve yerel halk Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) müdahale etmesini istiyor.

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme girildi. Heyet Tahrir Eş-Şam ve Suriye Milli Ordusu öncülüğündeki muhalif grupların
Halep, Tel Rıfat, Hama
ve
Humus
'un ardından başkent
Şam
'a da girmesiyle 61 yıllık kanlı Baas rejimi çöktü.

  • Beşar Esed ise başkent Şam'dan kaçarak Rusya'ya sığındı. Öte yandan Türkiye'nin desteklediği SMO, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç'te de kontrolü ele aldı.

Rejimin çöküşü ve muhaliflerin zaferi terör örgütünün işgali altındaki yerel halkıda harekete geçirdi.


Teröristler sivil halkı katlediyor


Halep'in doğusunda yaşayan Arap ve Kürtler terör örgütüne karşı ayaklandı. Bölgeden yerel halkın Öcalan posterlerini indirip teröristlerle çatıştığı bilgisi geliyor.



5 sivil şehit oldu


PKK/YPG’li teröristler ise sivil halkın üzerine ateş açarak bir çok sivili katletti. Son olarak
Meskene
'de 3,
Deir Hafir
'de ise 2 sivil şehit düştü.

Türkiye'nin müdahalesi bekleniyor


Büyük bir bölümünü PKK'lıların oluşturduğu SDG'nin teröristleriyle karşı karşıya kalan aşiretler ve yerel halk Suriye Milli Ordusu ve Türkiye'nin müdahalesini talep etti.




#Suriye
#Halep
#YPG
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