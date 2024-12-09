Altında 'Suriye' etkisi: Yükselişe geçti

Küresel gelişmeler, emtia fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Altın, Suriye'deki son gelişmelerin ardından değer kazandı. Çin Merkez Bankası'nın yedi ay aradan sonra ilk kez altın alımına başlaması ve Suriye hükümetinin hızlı düşüşü, Orta Doğu'daki istikrarsızlık riskini artırdı ve altın fiyatlarını yükseltti.





Cuma günü, ons altın 2 bin 632 dolardan işlem görürken, gram altın 2 bin 944 liradan günü tamamladı.





Ons altın 2 bin 639 dolar





Spot piyasada haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin 639 doları gördü.





Ons altında rekor 2 bin 790 dolar





Altın, ekim ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal gevşemeye yönelmesi ve Orta Doğu ve Ukrayna'daki artan gerginliklerle artan güvenli liman talebinin desteğiyle ons başına 2 bin 790 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.





Bir yılda yüzde 28 kazandırdı





O zamandan beri fiyatlar, Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasının ardından doların yükselmesiyle gevşedi, ancak altın bu yıl hala yüzde 28 değer kazandı.









Yurt içinde altın fiyatları ne kadar?





Gram altın: 2 bin 953 lira





Çeyrek altın: 5 bin 8 lira





Cumhuriyet altını: 20 bin 404 lira





Tam altın: 20 bin 29 lira





Yarım altın: 10 bin 15 lira









Serbest piyasada döviz açılış fiyatları





Cuma günü doların satış fiyatı 34,7800 lira, avronun satış fiyatı ise 36,9130 lira olmuştu.





İstanbul serbest piyasada dolar 34,8060 liradan, euro 36,7140 liradan haftaya başladı.





Serbest piyasada 34,8040 liradan alınan dolar, 34,8060 liradan satılıyor.





36,7120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7140 lira olarak belirlendi.





Brent altın ve bitcoin





Brent petrol yüzde 0,7 artışla 71,4 dolarda Bitcoin ise yüzde 0,4 düşüşle 99 bin 405 dolarda.





Borsa İstanbul





Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 değer kazanarak 10.081,00 puandan tamamladı.





BIST 100 endeksi haftaya ise yüzde 0,93 yükselişle 10.174,96 puandan başladı.











