Bakan Uraloğlu'dan YHT müjdesi: Başkent'ten İzmir'i 3,5 saate düşüreceğiz

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını kapatmamız gerekecek. Niye? Ne yaparak biz bu trafiği çözeceğiz? Bisiklet yolu mu yaptınız da trafiği çözdünüz? Yayalaştırma yaptınız da mı trafiği çözdünüz? Hani, 6 yılda 6 santim metro mu yaptınız? Bu trafiği biz nasıl çözeceğiz? Yol yapmadan çözelim, o zaman bizim Bakanlığın çok yapacağı bir şey kalmadı demektir. Biz o zaman bırakalım işimizi rahat edelim. Böyle bir mantıkla hiçbir yere biz gidemeyiz