Sarıyer-Kilyos Tüneli TBM için önemli adım: Seyahat süresi 5 dakikaya inecek, yıllık toplam 2,1 milyar lira tasarruf edilecek

"Tamamlandığında ücretsiz olarak hizmete başlayacak proje ile Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan, Türkiye'nin taşımacılık alternatiflerini ve ticaret kapasitesini artıran Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimi kolaylaştıracaktır. Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasında hızlı ulaşım sağlanacaktır. İstanbul'un kuzeyinde yer alan; Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi mahallelerde yaşayanlar tüneller üzerinden İstanbul'un merkez bölgelerine kolaylıkla erişebilecektir. Böylelikle şehrin kuzeyinde yaz turizmi faaliyetleri daha da canlanacaktır. En önemlisi ise olası büyük afet durumlarında İstanbul'un tahliye yolu olarak kabul edilen Kuzey Marmara Otoyolu'na en hızlı erişim imkanı da tesis edilmiş olacaktır"