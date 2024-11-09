"Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 230 milyar liralık yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 602 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 784 kilometreye çıkardık. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, şimdi yetmediğini biliyorum, ikincisini de projelendiriyoruz, onu da yine biz yapacağız, Bursa-İnegöl-Bozüyük-Ankara Yolu, Bursa-Karacabey Balıkesir Yolu gibi nice bölünmüş yol projesini tamamladık. Bugün itibarıyla da 20 milyar liralık proje bedeliyle 23 ayrı kara yolu projesinde yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Eylül ayında İznik'in ulaşım altyapısının gücüne güç katacak 7,3 kilometrelik İznik Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirmiştik. İznik Çevre Yolu sayesinde transit şehir içi trafiği rahatlamış oldu. Böylece İznik daha yaşanabilir bir şehir oldu. Mevcut tek yol üzerindeki yoğunluğu bu vesileyle rahatlatmış olduk. Daha önce şehir merkezinden 15 dakikada geçilebilen yol, sadece birkaç dakikada geçilebilir duruma geldi."