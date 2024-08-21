Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Bitlis'te çevre yolu şantiyesini ziyaret etti: 40 dakikalık seyahat süresi 5 dakikaya düşecek

"Burası aynı zamanda Van güzergahıdır. Tatvan'da günlük ortalama 20 bin civarında bir trafiğimiz var. Elbette bu yaz aylarında 25 binin üzerinde belki 30 bin civarında. İlçede birkaç kilometrelik mesafeyi ancak 40 dakikada geçebilme durumu var. Burada bir çevre yolu yapmamız gerekiyordu. O çevre yolunu da yaklaşık 10 kilometre olarak projelendirdik ve biraz önce de dediğim gibi yapım çalışmalarına başladık. Bu çevre yolunu bitirdiğimizde Tatvan'da 40 dakikada katedilen trafik yaklaşık 5 dakikada geçilmiş olacak. Transit trafiğin tamamını çevre yoluna almış olacağız. Yerel trafiğin önemli bir bölümünü de çevre yoluna aldığımızda Tatvan şehir merkezi de daha yaşanabilir, ticaretini daha da geliştirilebilir bir duruma gelmiş olacak. Projede 1236 ve 1270 metre uzunluğunda iki adet çift tüp tünel bulunmaktadır. 10 kilometrelik yolun yaklaşık 2,5 kilometresini tünellerle geçiyoruz diyebiliriz."