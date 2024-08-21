Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Bitlis'te çevre yolu şantiyesini ziyaret etti: 40 dakikalık seyahat süresi 5 dakikaya düşecek

Programlara katılmak üzere geldiği Bitlis'te, Tatvan ilçesindeki çevre yolu şantiyesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Uraloğlu, Tatvan'da çevre yolu çalışmalarına başladıklarında kamulaştırma ve zemin problemlerinin olduğunu belirtti.
Bu nedenle yaşadıkları bazı sıkıntıları çözdüklerini ve çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Buradaki 40 dakikalık seyahat süresini 5 dakikaya indireceğiz"
T2 tüneli olarak adlandırdıkları tünelde sağ ve sol olmak üzere yaklaşık 1300 metre kazı ve destekleme çalışması yürüttüklerini anlatan Uraloğlu, çalışmalarda biraz daha hızlanmaya ihtiyaçlarının olduğunu, bu konuda da firmayla görüştüklerini dile getirdi.
Ödenek konusunda çalışmayı destekleyeceklerini bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:
Daha sonra Bitlis'te yürütülen projeleri inceleyerek görevlilerden bilgi alan, esnafı ziyaret eden Uraloğlu'na, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi eşlik etti.