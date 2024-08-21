Bakan Uraloğlu duyurdu: Yerköy YHT İstasyonu açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara-Sivas YHT hattı üzerinde bulunan Yerköy YHT İstasyonu'nda çalışmaların tamamlandığını belirterek, istasyonun açılmasıyla birlikte Yerköylü vatandaşların hızlı tren konforuna kavuşacağını belirtti.
'1 milyon 404 bin yolcu taşındı'
Hızlı tren ağını geliştirmek üzere çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, Samsun ile Ankara'yı birbirine bağlayacak hızlı tren hattının da Delice üzerinden Ankara-Sivas YHT hattına entegre olacağını bildirdi.