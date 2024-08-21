Bakan Uraloğlu duyurdu: Yerköy YHT İstasyonu açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tersane İstanbul Projesi'ni hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir kazanım olarak gördüğünü belirterek, "Tarihi simge yapılarıyla, dört mevsim İstanbullular için popüler bir kültür-sanat etkinlikleri merkezi olacağına inanıyorum" dedi. Bakan Uraloğlu Tersane İstanbul ile Osmanlı İmparatorluğu'ndan 600 yıllık bir mirası çağdaş bir yaşam alanı olarak şehre geri kazandıracaklarını belirterek "Hazinemize toplam 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.