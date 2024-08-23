Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri programı kapsamında tamamlandığında Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Düver Şantiyesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projede gelinen son durumu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Yerköy-Kayseri hızlı tren hattının uzunluğunun 142 kilometre olduğunu bildirerek, Yerköy-Şefaatli- Kayseri arasına saatte 250 kilometre hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ettiklerini belirterek, “Şefaatli, Yenifakılı ve Himmetdede olmak üzere 3 istasyon tasarladık. Proje kapsamında; 20,3 kilometre uzunluğunda 21 tünel, 2 bin 572 metre uzunluğunda 18 demiryolu köprüsü, 224 menfez ve 27 üstgeçit ile 92 adet altgeçit de inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Trans-Asya orta koridorunu destekleyecek şekilde Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde çift hatlı demiryolu koridorunu oluşturma hedefine uygun olarak hayata geçirdiklerinde Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını ve böylece Kayseri’nin doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacağını vurguladı. Uraloğlu, “Yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanına kavuşacağız. Mevcut konvansiyonel demiryolu bağlantısıyla; 7 saat süren Ankara-Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek, 5,5 saatte İstanbul’a hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkânı sağlanacaktır. Şöyle düşünün ailesi Kayseri’de yaşayan ve Ankara’da okuyan üniversite öğrencilerimiz isterlerse Cuma akşamları okuldan çıktıktan sonra 1 saat 45 dakika gibi kısa ve konforlu bir yolculukla hafta sonlarını aileleri yanında geçirebilirler ya da hafta sonlarında farklı bir etkinlik yapıp yeni yerler keşfetmek isteyen vatandaşlarımız Ankara’dan Kayseri’ye ya da Kayseri’den Ankara’ya gitmek istediklerinde bu yol gözlerinde büyümeyecektir. Hiç şüphesiz bu seyahatler her iki şehrimizin turizm ve ticaret faaliyetlerini de geliştirecektir. Yine, örneğin İstanbul’da düğünü olan Kayserili vatandaşlarımız yolculukları sadece 5,5 saat süreceği için isterlerse düğün günü dahi yola çıkabilecekler. Konaklama derdi düşünmeyecekler...” dedi.

YERKÖY HIZLI TREN İSTASYONU HİZMETE AÇILDI

Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı Yerköy Hızlı Tren İstasyonunu vatandaşların kullanımına bugün açıldığı müjdesini vererek resmi açılışın ilerleyen günlerde gerçekleşeceğini bildirdi. Uraloğlu, 2002-2024 yılları arasında demiryollarında ciddi yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik. 2 bin 252 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa’da 6., Dünya’da 8. hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük.” dedi.

Uraloğlu, 2009 yılında Eskişehir-Ankara hattı ile Türkiye’de ilk Yüksek Hızlı Tren ile tanışan şehirlerin Ankara ve Eskişehir olduğunu anımsatarak, Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliği; Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul-Konya, Konya-Karaman ve geçen yıl hizmete alınan Ankara-Sivas güzergâhlarında devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, “Bugüne kadar yüksek hızlı tren hatlarımızda yapılan toplam yolculuk sayısı 89 milyonu geçti. Yani nüfusumuzdan daha fazlasını taşıdık. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 50’sine ulaşıyor.” ifadelerini kullandı.

ANKARA-SİVAS HATTI DOĞU-BATI HIZLI DEMİRYOLU KORİDORUNUN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Ankara-Sivas Hattı’nın sadece iki şehri birbirine bağlayan bir hat değil, aynı zamanda Edirne’den Kars’a uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu koridorunun önemli bir parçası olduğunu belirten Uraloğlu, “Yerköy Kayseri hattının tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri Hızlı Tren hattı da bu hatta bağlanacak. Yine, Samsun ile Ankara’yı bağlayacak hızlı tren hattımız da Delice üzerinden Ankara-Sivas Hattımıza bağlanacak. Tabi, Sivas’ın devamında; Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars ve Zengezur Koridoru’na bağlanacak Kars-Iğdır- Dilucu hızlı tren projeleriyle birlikte Dilucu ile Ankara hızlı tren bağlantısı da sağlanmış olacak.” dedi.

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldıklarını ve ön proje çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Uraloğlu, bu hatta saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerle Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planladıklarını belirtti. Uraloğlu, “2053 yılı Ulaştırma ve Lojistik ana planımıza göre de demiryolu hat uzunluğumuzu 29 bin kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Iğdır’dan, Kars’tan, Ankara’ya, Kapıkule’ye kadar planlanan hızlı tren hatlarıyla Orta Koridoru önemli bir şekilde destekleyici bir ulaşım ağını tamamlayacağız.” şeklinde konuştu.







