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Ekonomi

YHT geceleri yük taşıyacak

Türkiye'nin Yüksek Hızlı Trenleri, şimdi de yük taşımacılığı yapacak. İlk etapta Ankara-Konya-Karaman-Sivas hatları kullanılacak. Hızlı trenler, yolcu taşımacılığına paralel olarak sadece gece saatlerinde lojistik hizmeti verecek.

Mehmet Güney
04:00 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:40 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Demir yoluyla gerçekleştirilen yük taşımacılığında Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarından da yararlanılacak. Jeopolitik konumu ve Asya-Avrupa arasında köprü işlevini üstlenmesi dolayısıyla Türkiye'nin yük trafiği artarak devam ediyor. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), taşımacılık yükünü hafifletecek yeni formüller üzerinde çalışıyor.

TRAFİK SORUNUNA KARŞI YENİ ÇÖZÜM

Taşımacılıkta sürenin kısaltılması, mevcut hatlar üzerinde artan trafiği rahatlatmak için hızlı tren hatlarından faydalanılması düşünülüyor. Planlamalara göre, Yüksek Hızlı Tren hatları trafiğin düşük olduğu gece saatlerinde kullanılacak. YHT hatlarında trafiğin rahatladığı bu zaman dilimlerinde yük taşımacılığı yapılacak.

DENEME SEFERLERİ BAŞLADI

Bu çerçevede deneme seferleri de başladı. İstenen verim sağlanır ve demir yolu trafiğinde güvenlik riski oluşmazsa ilk etapta Ankara-Konya-Karaman-Sivas hatlarında yük taşımacılığı da yolcu taşımacılığına paralel olarak yapılacak. Türkiye’de halihazırda YHT hatları Ankara-İstanbul, İstanbul-Sivas, Ankara-Konya, Konya-İstanbul, Ankara-Karaman, İstanbul-Karaman arasında işliyor. Ankara-İzmir arasında ise YHT çalışması devam ediyor.



#YHT
#Ulaşım
#Hızlı Tren
#Ekonomi
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