YHT geceleri yük taşıyacak

ODMD verilerinden derlenen bilgilere göre, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adet oldu. Geçen ay otomobil ve hafif ticari araç pazarında en fazla satışı yapılan otomobil markaları belli oldu.