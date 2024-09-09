YHT geceleri yük taşıyacak

Demir yoluyla gerçekleştirilen yük taşımacılığında Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarından da yararlanılacak. Jeopolitik konumu ve Asya-Avrupa arasında köprü işlevini üstlenmesi dolayısıyla Türkiye'nin yük trafiği artarak devam ediyor. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), taşımacılık yükünü hafifletecek yeni formüller üzerinde çalışıyor.
TRAFİK SORUNUNA KARŞI YENİ ÇÖZÜM
Taşımacılıkta sürenin kısaltılması, mevcut hatlar üzerinde artan trafiği rahatlatmak için hızlı tren hatlarından faydalanılması düşünülüyor. Planlamalara göre, Yüksek Hızlı Tren hatları trafiğin düşük olduğu gece saatlerinde kullanılacak. YHT hatlarında trafiğin rahatladığı bu zaman dilimlerinde yük taşımacılığı yapılacak.
DENEME SEFERLERİ BAŞLADI
Bu çerçevede deneme seferleri de başladı. İstenen verim sağlanır ve demir yolu trafiğinde güvenlik riski oluşmazsa ilk etapta Ankara-Konya-Karaman-Sivas hatlarında yük taşımacılığı da yolcu taşımacılığına paralel olarak yapılacak. Türkiye’de halihazırda YHT hatları Ankara-İstanbul, İstanbul-Sivas, Ankara-Konya, Konya-İstanbul, Ankara-Karaman, İstanbul-Karaman arasında işliyor. Ankara-İzmir arasında ise YHT çalışması devam ediyor.