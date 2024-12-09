Dünya basını Suriye Devrimi’ni analiz ediyor: “Erdoğan'ın dahiyane hamlesi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya basının manşetlerinde yer aldı.
Suriye’de 61 yıllık Esed rejiminin çöküşü dünya basınında büyük yer buldu. Tüm gazetelerin ortak kanısı Türkiye’nin gücünün artacağı yönünde oldu.
Suriyeli devrimcilerin 27 Kasım’da Esed rejimini bu kez tamamen devirmek için başlattığı saldırı, Şam’ın düşmesiyle son buldu. 2011’de başlayan Suriye devrimi geç de olsa gerçekleşti ve halk 61 yıllık Baas diktatörlüğünü yıktı. Yaşananlar dünya basınında dakika dakika takip edilirken, Türkiye’nin bölgedeki gücünün artacağına dikkat çekildi. Dünya basını, Esed rejiminin çöküşünün Türkiye için birtakım kazanımlar sağlayacağını yazdı.
Yunan Mega:
"Rusya kaybetti, Türkiye kazandı"
Eski Korgeneral Konstantinos Iatridis, Suriye'de yaşananlar için Rusya ve İran kaybetti ama Türkiye kazandı ifadelerini kullandı.
Türkiye'den tehlikeli hareketlere izin çıkmaz
Yunan in.gr haberinde, Suriye'deki jeopolitik gelişmelerin Türkiye lehine olduğu belirtildi. HTŞ'nin Türkiye ile bağlantıları olduğunu iddia edilse de HTŞ'nin Ankara tarafından kontrol edilmediğini dile getirilen haberde, şu anda
Suriye'ye hakim olan güçlerin Türkiye'yi kazanan olarak gösterdiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğu ifade edilen haberde, Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarların tehlikeye atacak hiçbir harekete izin verilmeyeceği belirtildi.
ABD merkezli Politico, "Esad'ın düşüşü - kazananlar ve kaybedenler başlıklı haberinde", Kazananlar grubuna Türkiye'yi ekledi.
Haberde, Esed'ın düşüşünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jeopolitik gündemini ilerletmesine yardımcı olacağı belirtildi.
Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'ye karşı stratejik hedeflerine ulaşma fırsatı bulacağı ifade edilen haberde, Türk işletmeleri için de bir kazanç sağlayacağı dile getirildi.
Ekonomist ve yorumcu Timothy Ash'in x'te yaptığı paylaşıma "Türkiye için büyük bir zafer - Erdoğan'ın dahiyane hamlesi" ifadesine de dikkat çekildi.
The Guardian, "Şam'ın düşüşü Rusya'yı devre dışı bıraktı ve
Türkiye'yi öne çıkardı
" başlıklı bir analiz yayınladı.
Haberde, “Moskova'nın en üst düzey diplomatı Doha'da sarsılırken, Türk mevkidaşı üstünlüğün kendisinde olduğunu biliyor gibiydi” ifadeleri kullanıldı.
İsrail Türkiye'nin üstünlüğü kabullendi
İsrail The Jerusalem Post,
"Suriye'de ilk kazanan şu anda bölgede üstünlük kurmuş olan Türkiye'dir."
ifadeleri kullanıldı. "Türkiye kendi bakış açısına göre şu anda haklı olarak sahip olması gereken konumdadır." denilen haberde, Türkiye'nin birkaç yıl önce topraklarından terör örgütü PKK'yı temizlediği şimdi ise sınırında bir tehlike olarak gördüğü PKK/YPG'ye karşı harekete geçebileceği ifade edildi.
Fransız Le Figaro, 'Esad'ın düşüşü: Türkiye kazanıyor ama temkinli' başlıklı bir haber yayımladı.
#Suriye
#Türkiye
#Recep Tayyip Erdoğan
#Beşşar Esed
#İsrail
#Fransa
#Yunanistan