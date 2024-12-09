O sözler gündemde: Şam’a gidecek kardeşlerimizle kucaklaşacağız

Suriye’de 61 yıllık Baas Rejimi’nin çöküşü sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yaptığı konuşmalar ve attığı tweetler gündem oldu. Sosyal medyada en fazla paylaşılan videolardan olan 5 Eylül 2012’deki konuşmada Erdoğan, “CHP yarın Şam'a gidecek yüz bulamayacak göreceksiniz ama inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız” dedi.





MEN DAKKA DUKKA!

“O gün de yakın” vurgusu yapan Erdoğan “İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi'nde namazımızı da kılacağız. Bilali Habeşi'nin, İbn-i Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu'nda kardeşliğimiz için özgürce dua edeceğiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, 2012 yılında yaptığı birçok konuşmasında Esed’den intikam alınacağına dair vurgular yapıyordu. Yine sosyal medyada gündem olan bir konuşmada Erdoğan, “Hama’nın hesabı sorulmadı, ama emin olunuz ki er ya da geç Humus’un hesabı sorulacaktır. AK Parti Grubu’ndan Beşşar Esed’e bir kez daha sesleniyorum. Kendi anlayacağı şekilde, kendi dilinde sesleniyorum. Ya Beşşar men daha dukka” ifadelerini kullandı.





ER YA DA GEÇ HESABINI VERECEK

Suriye’deki gelişmelerin ardından Erdoğan’ın attığı birçok tweet de gündem oldu. Erdoğan 7 Şubat 2012’de attığı tweette “Ya Beşar, men dakka, dukka. Ey Beşar, eden bulur” diye yazdı. 6 Mayıs 2012’de ise Erdoğan “Nice firavun nice nemrut nice diktatörler bu dünyadan göçtüler. Suriyeli kardeşlerime zulmedenler er ya da geç bunların hesabını verecekler” tweeti attı.





KAPIYA KOYMAYIZ

14 Mayıs 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç gün önce bir televizyon programına katılan Erdoğan’ın “Mültecileri gönderecek misiniz?” sorusuna verdiği cevap da yine gündem oldu. O soru üzerine Erdoğan şunları söyledi: “Halkının yüzde 99’u Müslüman olan bir ülke olarak, ülkesindeki savaş sebebiyle orada yaşam koşulları itibarıyla terör örgütleriyle adeta ölüm kalım mücadelesi veren bir Suriye halkı var. ‘Bunları ben gelince tekrar ülkelerine gönderirim, bunları Türkiye’de yaşatmam’ anlayışına taraftar değilim. Bu bir defa zulüm olur. Bu insanlar bizim ülkemize geldiklerinde yani ‘Bunlar göçmendir’ diye biz bunları hemen tekme tokat kovalayalım mı? Bu bir defa insani değil, vicdani değil. Hepsinden öte İslami değil. Bunları kapıya koyamayız.”





Öğrencilere burs artışı müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine ödenen bursun 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı. Erdoğan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Gaziantep'te gençlerle bir araya gelerek soruları cevapladı. Ayşegül Sarıkaya isimli üniversite öğrencisinin, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:





DÜNYA FARKLI BİR YERE EVRİLİYOR

"Çok isabetli bir karar verdi. Ama bundan önce verilen kararlara da Netanyahu hiçbir zaman uymamıştır. Buna da uymayacaktır. Uymasa da bu kararın verilmiş olması, İsrail karşıtı ülkelerin onur mücadelesini kazanmasıdır. Bir de tabii dünya çok değişik bir süreci yaşıyor. Şimdi Amerika'da Trump yönetimi geldi. Trump ile Amerika'daki yeni yönetim nasıl oluşacak bunu da göreceğiz. Bütün bunlarla birlikte de dünya çok farklı bir yere doğru evriliyor. Onun için de bizim önümüzdeki 2-3 ay çok önemli. Biz de Türkiye olarak elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz, mesajlarımızı da ona göre dünyaya veriyoruz."





BÖYLE BİR ŞEYE MÜSAADE ETMEM

Muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin konser etkinliklerinde bir sanatçıya 50-60 milyon lira ödemesiyle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi böyle bir harcamayı şarkıya, türküye, şuna buna falan vermek hele hele bir taraftan ağlayacaksın, 'ekonomide şartlar şöyle zor, böyle zor' diyeceksin ve böyle bir zamanda kalkıp bu tür harcamaları yapacaksın. Böyle bir şeye Cumhurbaşkanı olarak girmem, müsaade de etmem."





BAKANA BURS TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi. Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek, "Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden." dedi. Bakan Bak da "3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira." yanıtını verdi.



