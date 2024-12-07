Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Suriye' açıklaması: Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

AK Parti'nin temelinde kardeşlik, muhabbet vardır. Millete ve memlekete sevdalı bu kadronun hamuru kardeşlik hukukuyla yoğrulmuştur. Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin millete hizmet sevdasına omuz veren tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bize sahip çıktığınız, bizimle omuz omuza yol yürüdüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum.





Gaziantep'te ilk olarak Güneyşehir'e gittik. Yapımı tamamlanan deprem ve sosyal konutun anahtar ve tapu teslim törenini gerçekleştirdik.





6 Şubat depremlerinden sonra "Erdoğan bu enkazın altında kalır" diyenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz.





Asrın felaketinde vefat eden vatandaşlarıma bir kez daha Mevla'dan rahmet diliyorum.





Gaziantep istiklalin, istikbalin, vatanın ne manaya geldiğini en iyi bilen şehirlerimizden biridir. Gaziantep'te analar er doğurur. Buradan şehitler çıkar, buradan gaziler çıkar, buradan yiğitler çıkar, buradan kahramanlar çıkar, buradan yurdunu seven, vatanperver kardeşlerimiz çıkar.





Bu milletin başını yere eğdirmediniz. Tarih Antepli kardeşlerimizin misafirperverliğini yazacaktır. Tarih tüm aksi propagandaya rağmen bu insanlık sınavını nasıl verdiğimizi yazacaktır.





Perşembe günkü MGK'da Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır şekilde sahadaki durumu değerlendirdik. Bizim hiçbir ülkenin çakıl taşına dahi gözümüz yoktur. Suriyeli kardeşlerimiz gerçekten çok zor günler geçirdi. 12 milyona yakın Suriyeli doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. Başka ülkelere göçmek isterken yollarda can verdi. Aylan bebeğin fotoğrafını nasıl unutabiliriz.





Aramızda sınırlar olabilir ama bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Nice asırlar boyunca birlik ve dirlik için olmaya devam edeceğiz.





"Suriye'de yeni bir gerçeklik var"

Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır. Kendi ülkelerinin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir.





"Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hiçbir hamleye izin vermeyiz"

İdlib'deki saldırıların son hadiseleri tetiklediği anlaşılıyor. Türkiye'nin bölgedeki gelişmelere gözleri kapaması mümkün değil. MGK'da sağdaki durumu değerlendirdik. Bizim hiçbir ülkenin çakıl taşında dahi gözümüz yok. Bizim temennimiz Suriye'nin huzura, barış ortamına kavuşmasıdır. Suriyeli kardeşlerimiz çok ağır bedeller ödedi. Yaklaşık 1 milyon Suriyeli hayatını kaybetti. Türkiye kendisi için istediğini komşuları için de isteyen bir ülkedir. Nasıl için Gaziantep görmek istiyorsak aynı temennileri Halep için de bulunuyoruz. Bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Şu hakikati artık herkesin görmesi gerekiyor. Suriye'de artık yeni bir gerçeklik var. Suriye Suriyelilerindir. Ülkelerin geleceğine karar verecek onlardır. Jeopolitik hesaplar peşinde koşmanın Suriye'ye bir faydası olmaz. Türkiye olarak milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hiçbir hamleye izin vermeyiz.





"Rejim uzattığımız eli idrak edemedi"

Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemedi. Türkiye dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında yer almaktadır. Hiç kimsenin dışlanmadığı, zulme uğramadığı, farklı kimliklerin yan yana huzur içinde yaşadıkları bir Suriye görmek istiyoruz.











