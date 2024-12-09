Esed devrilince ABD yine 'DEAŞ' dedi

Dün Suriye'de Beşşar Esed rejimine son verilmesinin ardından ABD'den dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Esed rejiminin sona ermesinden ve İran ile Rusya'nın bölgede "zayıflamasından" memnun olduklarını belirten ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suriye'de Amerikan çıkarlarını tehdit edebilecek unsurlar ve DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme konusunda tetikte olduklarını vurguladı. Sullivan'ın bu sözleriyle ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı bölgede bir diğer terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüreceğinin sinyalini verdi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beşşar Esed rejiminin sona ermesinden ve İran ile Rusya'nın bölgede "zayıflamasından" memnun olduklarını belirterek, "Suriye'de istikrarlı, kapsayıcı ve demokratik gelecek isteyen herkesle çalışmaya hazırız." dedi.
"Yüz binlerce insanın öldürülmesinden sorumluydu"
Esed devrilince yine 'DEAŞ' dediler
"İsrail'in güvenliğini sağlamak önceliğimiz"
ABD'li danışman, Suriye'deki önceliklerini ise "DEAŞ'ın yeniden canlanmasını engellemek", "İsrail, Ürdün, Irak ve Lübnan gibi ülkelerin güvenli ve istikrarlı olmasını sağlamak" ve "Suriyelilerin kendi ülkeleri için daha iyi bir gelecek inşa etme çabalarını desteklemek" şeklinde sıraladı.
Suriye bağlamında İran ve Rusya'nın iyice zayıflamış olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Sullivan, Esed'in nasıl Moskova'ya kaçtığı konusunda ise bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.
Suriye'deki gelişmeler
Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.
Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.
Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.
Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.
Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.
Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.