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Hamas'tan Esed'i deviren Suriye halkına tebrik: Safları birleştirin

Hamas'tan Esed'i deviren Suriye halkına tebrik: Safları birleştirin

Mahir Bilal Pirim
17:379/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
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Hamas'tan Suriye açıklaması
Hamas'tan Suriye açıklaması

Gazze'de terör devleti İsrail'in zulmüne direnen Hamas, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden dolayı Suriye halkını tebrik etti. Yazılı açıklamada, tüm Suriye halkına 'safları birleştirme' çağrısı yapılırken, "Suriye halkını ve topraklarını hedef alan herhangi bir siyonist plan veya emele kesinlikle karşıyız." ifadelerine yer verildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Suriye halkının iradesine ve siyasi tercihlerine saygı duyulduğu belirtildi.

Suriye halkına tebrik: Safları birleştirin

Açıklamada,
"İslami Direniş Hareketi Hamas, kardeş Suriye halkını özgürlük ve adalet özlemlerini gerçekleştirme başarısı dolayısıyla tebrik ediyor. Tüm Suriye halkını saflarını birleştirmeye, daha fazla ulusal dayanışma sergilemeye ve geçmişin acılarının üstesinden gelmeye çağırıyoruz."
ifadeleri kullanıldı.

"Suriye'de siyonist plan ve emellere karşıyız"

"Hamas ve Filistin halkı olarak büyük Suriye halkının yanındayız."
denilen açıklamada,
"Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü, Suriye halkına, iradesine ve bağımsızlığına saygı duyulması gerektiğini vurguluyoruz.
Siyonist işgalin Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan barbarca saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Suriye halkını ve topraklarını hedef alan herhangi bir siyonist plan veya emele kesinlikle karşıyız."
denildi.
Hamas,
"Allah; Suriye’yi, Filistin’i ve ümmeti her türlü kötülükten korusun."
diyerek açıklamasını sonlandırdı.


#Hamas
#Suriye
#Muhalifler
#Esed

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