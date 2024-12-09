Hamas'tan Esed'i deviren Suriye halkına tebrik: Safları birleştirin

"İslami Direniş Hareketi Hamas, kardeş Suriye halkını özgürlük ve adalet özlemlerini gerçekleştirme başarısı dolayısıyla tebrik ediyor. Tüm Suriye halkını saflarını birleştirmeye, daha fazla ulusal dayanışma sergilemeye ve geçmişin acılarının üstesinden gelmeye çağırıyoruz."