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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü

20:286/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'nin daveti üzerine geldiği Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a geldi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'nin daveti üzerine Doha'ya gelen Fidan, Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü.

FİDAN'IN DOHA PROGRAMI

Fidan Doha temasları çerçevesinde, yarın başlayacak olan 22. Doha Forumu'na katılacak ve forum marjında mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Fidan ayrıca Rusya Federasyonu ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla yarın gerçekleştirilmesi beklenen Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.


#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#Hamas

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