Bakan Fidan'dan NATO'da diplomasi trafiği: Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı.
Bakan Fidan, oturum öncesi salonda bazı mevkidaşlarıyla ayaküstü görüştü.
Fidan, yarın AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT), dönem başkanı Malta’nın ev sahipliğinde başkent Valetta'da 5-6 Aralık'ta düzenlenecek 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.
Fidan, toplantının yarın düzenlenecek ilk genel oturumda hitapta bulunacak.
Bakan Fidan'ın hitabında, AGİT'in Avrupa'da güvenlik ve işbirliğine yönelik en kapsayıcı platform olduğuna dikkat çekmek suretiyle Teşkilatın Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir unsuru olarak kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtmesi, AGİT'in işlevselliği ve kapsayıcılığına yönelik Türkiye'nin desteğinin altını çizmesi ve Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği ile adil ve kalıcı barışın sağlanmasını teminen diplomasi ve diyaloğa verdiği önceliği vurgulaması bekleniyor.
Bakan Fidan'ın aynı zamanda, AGİT coğrafyasının güvenliğinin, komşu bölgelerdeki güvenlikle ayrılmaz şekilde bağlantılı olduğunu belirtmesi ve bu çerçevede, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesinin önemine dikkat çekmesi öngörülüyor.