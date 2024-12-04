Bakan Fidan'dan NATO'da diplomasi trafiği: Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Bakan Fidan'ın hitabında, AGİT'in Avrupa'da güvenlik ve işbirliğine yönelik en kapsayıcı platform olduğuna dikkat çekmek suretiyle Teşkilatın Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir unsuru olarak kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtmesi, AGİT'in işlevselliği ve kapsayıcılığına yönelik Türkiye'nin desteğinin altını çizmesi ve Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği ile adil ve kalıcı barışın sağlanmasını teminen diplomasi ve diyaloğa verdiği önceliği vurgulaması bekleniyor.