Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Bakan Fidan'dan NATO'da diplomasi trafiği: Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Bakan Fidan'dan NATO'da diplomasi trafiği: Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

14:224/12/2024, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı.


Bakan Fidan, oturum öncesi salonda bazı mevkidaşlarıyla ayaküstü görüştü.

Fidan, yarın AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT), dönem başkanı Malta’nın ev sahipliğinde başkent Valetta'da 5-6 Aralık'ta düzenlenecek 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.


Fidan, toplantının yarın düzenlenecek ilk genel oturumda hitapta bulunacak.


Bakan Fidan'ın hitabında, AGİT'in Avrupa'da güvenlik ve işbirliğine yönelik en kapsayıcı platform olduğuna dikkat çekmek suretiyle Teşkilatın Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir unsuru olarak kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtmesi, AGİT'in işlevselliği ve kapsayıcılığına yönelik Türkiye'nin desteğinin altını çizmesi ve Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği ile adil ve kalıcı barışın sağlanmasını teminen diplomasi ve diyaloğa verdiği önceliği vurgulaması bekleniyor.


Bakan Fidan'ın aynı zamanda, AGİT coğrafyasının güvenliğinin, komşu bölgelerdeki güvenlikle ayrılmaz şekilde bağlantılı olduğunu belirtmesi ve bu çerçevede, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesinin önemine dikkat çekmesi öngörülüyor.




#Dışişleri Bakanlığı
#NATO
#Hakan Fidan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zammında nefesler tutuldu: Asgari ücret zammı nasıl belirleniyor?